200 Ribu Orang Diprediksi Hadiri Muktamar NU di Tambakberas Jombang

JawaPos.com – Arena Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, diprediksi tidak hanya dihadiri para muktamirin.

Perhelatan yang dijadwalkan berlangsung pada 27-31 Agustus 2026 itu juga akan dihadiri oleh para simpatisan NU.

“Kurang lebih ada 200 ribu orang yang akan hadir menyemarakkan Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang ini,” terang Ketua Panitia Lokal (Panlok) Muktamar ke-35 NU KH Abdurrozaq Sholeh, dikutip dari Radar Jombang (Jawa Pos Group), Kamis (23/7).

Kehadiran mereka diyakini akan membuat Muktamar NU makin semarak, dan menunjukkan antusiasme warga Nahdliyin terhadap organisasi NU.

“Ada muktamirin, muhibbin (pecinta) NU, sampai romli atau rombongan lillahi taala,” lanjut pengasuh Ponpes Al-Muhajirin 1 ini.

Untuk menyambut ratusan ribu orang tersebut, panitia lokal bersama Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum (YPPBU) Jombang sejak jauh hari telah menyiapkan beberapa tempat untuk memfasilitasi jalannya muktamar NU.

“Ya, kita memang telah menyiapkan untuk tamu-tamu yang punya legitimasi, menjadi utusan resmi dari PCNU atau PWNU,” tutur putra KH Sholeh Abdul Hamid dan Nyai Hj Fatimah Ahmad tersebut.

Bagi para muktamirin, pihaknya menyiapkan 16 gedung untuk penginapan yang tersebar di enam titik. Semua berada dalam kawasan pesantren yang didirikan oleh KH Abdus Salam tersebut.

Antara lain di Madrasah Aliyah (MA) Unggulan, Kampus Madrasah Muallimin-Muallimat Atas (MMA) 1, 2, dan 3; Kampus Universitas Wahab Hasbulloh (Unwaha), MTsN 3 Tambakberas, MAN 3 Tambakberas, dan Institut Agama Islam Bani Fattah (IAIBAFA).