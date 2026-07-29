Buka Kegiatan Olahraga Jelang Muktamar ke-35 NU, Wagub Emil Berharap Bisa Cairkan Suasana

Fun Match Mini Soccer jelang Muktamar ke-35 NU. (Istimewa)
JawaPos.com - Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) segera digelar dalam waktu dekat. Sebagai rangkaian acara, turut digelar kegiatan olahraga untuk mendingin tensi panas dan memperkuat keakraban.
Perhimpunan para Gus yang tergabung dalam Asparagus menggelar Fun Match Mini Soccer di Lapangan Mini Soccer Islamic Boarding School Asy-Syarif, Brangkal, Mojokerto. Sebanyak 14 tim yang beranggotakan para Gus dari berbagai daerah di Jawa Timur turun dalam kegiatan ini.
Acara dibuka oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak. Sejumlah tokoh pesantren dan NU turut hadir, di antaranya Abdussalam Shohib (Ponpes Denanyar), Gus Maksum (Ponpes Langitan sekaligus Wakil Sekretaris Jenderal PBNU), Gus Muid (Ponpes Lirboyo), Gus Abdul Wahab Yahya (Ponpes Tambakberas sekaligus Panglima Asparagus), serta tuan rumah Taufiq R. Abdullah, Pengasuh Islamic Boarding School Asy-Syarif Mojokerto yang juga anggota DPR RI dari Fraksi PKB.
Emil berharap suasana hangat ini akan terbawa hingga pelaksanaan muktamar. "Mudah-mudahan Muktamar NU akan berjalan dengan ceria dan penuh kekompakan seperti hubungan yang sangat cair antar para Gus yang hadir di mini soccer ini," ujarnya, Rabu (29/7).
Di tengah berbagai dinamika di internal PBNU, Emil berharap agar Nahdliyyin tetap memperkuat persaudaraan.
Senada dengan itu, Taufiq R. Abdullah mengaku bersyukur menjadi tuan rumah kegiatan yang mempertemukan ratusan Gus dari berbagai daerah.
"Selaku tuan rumah saya ikut berbahagia dihadiri ratusan Gus. Saya juga memberikan apresiasi atas sportivitas seluruh peserta. Semoga Muktamar NU nanti juga berjalan dengan penuh sportivitas," kata Taufiq.
Sementara itu, Panglima Asparagus, Gus Abdul Wahab Yahya, menjelaskan bahwa penyelenggaraan Fun Match Mini Soccer memang dirancang sebagai miniatur Muktamar NU. Selain menjadi ajang menjaga kebugaran para pengasuh pesantren, juga diharapkan mampu mencairkan suasana menjelang muktamar.
"Kami ingin menciptakan miniatur Muktamar. Harapan kami, nanti para peserta Muktamar akan ceria, riang gembira, kompak, penuh persaudaraan. Kalaupun ada dinamika dan persaingan, semuanya tetap menjunjung tinggi sportivitas, seperti dalam permainan sepak bola," ujar Gus Abdul Wahab.
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