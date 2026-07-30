Pemkab Jombang Bersih-Bersih Kali Jombang Kulon Jelang Muktamar NU 2026 di Tambakberas

Petugas membersihkan Kali Jombang Kulon di kawasan PP Bahrul Ulum Tambakberas untuk persiapan Muktamar NU. (Dokumentasi Radar Jombang)
JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang terus mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) pada 27 - 31 Agustus 2026 mendatang.
Salah satu persiapan yang dilakukan adalah membersihkan dan manata ulang saluran drainase dan Kali Jombang Kulon di Kawasan Tambakberas, yang mana menjadi pusat penyelenggaraan Muktamar.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Imam Bustomi menyebut kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan Pemkab Jombang dalam menyukseskan agenda muktamar di Tambakberas.
"Kami membersihkan Kali Jombang Kulon untuk menjaga kapasitas saluran tetap optimal, sehingga mampu mengurangi risiko genangan bila turun hujan,” tuturnya, dikutip dari Jawa Pos Radar Jombang, Kamis (30/7).
Ia menjelaskan, kesiapan infrastruktur pendukung terus dimatangkan Pemkab Jombang demi memberikan rasa aman dan nyaman bagi ribuan peserta Muktamar dari berbagai daerah.
”Kami ingin selama penyelenggaraan Muktamar, lingkungan tetap bersih, akses kendaraan tertata, dan sistem drainase berfungsi baik, sehingga peserta Muktamar yang datang merasa aman dan nyaman," imbuhnya.
Sebagai informasi, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi menunjuk Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, sebagai tuan rumah penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU 2026.
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Keputusan tersebut disahkan dalam Rapat Gabungan Harian Syuriyah-Tanfidziyah di Gedung PBNU Lantai 8, Jalan Kramat Raya 164, Salemba, Jakarta Pusat pada Selasa, 7 Juli 2026.
Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan hadir dalam pembukaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Lapangan Untung Suropati Tambakberas, Kabupaten Jombang, pada 27 Agustus 2026. (*)
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