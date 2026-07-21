Diusulkan PCNU se-Jatim, Gus Kikin Siap Maju Jadi Kandidat Ketum PBNU di Muktamar 2026

JawaPos.com - Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, KH Abdul Hakim Mahfudz alias Gus Kikin, diusulkan sebagai kandidat ketua umum PBNU pada Muktamar ke-35 Tahun 2026 di Jombang.

"Saya didaulat, diamanahi atau ditugaskan maju di dalam Muktamar NU ke-35 di (Ponpes) Tambakberas," tuturnya setelah pertemuan PWNU dan PCNU se-Jawa Timur di Surabaya, Selasa (21/7).

Ulama asal Kabupaten Jombang, Jawa Timur tersebut menegaskan bahwa dirinya tidak mencalonkan diri. Gus Kikin bahkan mengaku tidak tahu banyak mengenai agenda pertemuan PCNU se-Jatim hari ini.

"Saya sampaikan tidak akan mencalonkan diri. Nah kemudian pembicaraan-pembicaraan, akhirnya muncul ide bagaimana kalau dicalonkan (sebagai kandidat ketua umum PBNU), inilah yang terjadi siang ini," imbuhnya.

Menurut Gus Kikin, keputusan itu merupakan amanah organisasi yang diberikan secara terbuka di hadapan seluruh pengurus cabang NU se-Jawa Timur. Karena merupakan penugasan, ia menyatakan siap.

"Ini penugasan dari seluruh PWNU, bahkan di depan PC-PC NU seluruh Jawa Timur. Kalau saya ditugaskan, ya mau tidak mau memang harus terima dan saya sampaikan siap," tegas Gus Kikin.

Menurutnya, Muktamar NU bukan hanya membahas program kerja organisasi, tetapi juga menjadi momentum penting untuk konsolidasi serta mempersiapkan kemungkinan pergantian kepengurusan demi kemajuan organisasi.

Setiap pergantian kepengurusan, kata Gus Kikin, pasti membawa dampak. Karena itu, seluruh proses harus diarahkan agar menghasilkan perubahan positif yang mampu meningkatkan kualitas kinerja dan peran Nahdlatul Ulama.