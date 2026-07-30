5 Langkah Cegah HIV Menurut Dosen FK Unair, Keluarga Punya Peran Penting

Ilustrasi HIV/AIDS. (Ari Bowo Sucipto/Antara)
JawaPos.com - Kasus puluhan remaja di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, yang terdiagnosis Human Immunodeficiency Virus (HIV) mendorong pentingnya penguatan upaya pencegahan.
Dosen Program Studi Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair), Dewi Setyowati menilai edukasi sejak dini perlu diperkuat agar risiko penularan HIV dapat ditekan.
"Semakin cepat seseorang mengetahui status HIV-nya, maka semakin cepat pula tatalaksana dapat diberikan. Keterbukaan terhadap informasi kesehatan membuat penanganan HIV semakin optimal," ujarnya, Kamis (30/7).
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Dewi menyebut ada lima langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan HIV. Pendekatan ini dikenal dengan ABCDE, yakni Abstinent (tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah).
Kemudian Be faithful (setia kepada pasangan), Condom (menggunakan kondom sebagai upaya pencegahan pada kondisi berisiko), Drugs (tidak berbagi jarum suntik), dan Education (pendidikan yang memadai).
"Pemerintah telah menghadirkan berbagai program seperti skrining dan pengobatan yang
ditanggung. Namun, upaya tersebut perlu didukung oleh keluarga melalui pendampingan dan edukasi yang benar," imbuhnya.
Menurut Dewi, lingkungan keluarga memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir dan perilaku anak. Ia mengajak masyarakat untuk tetap waspada terhadap HIV, tanpa memberikan stigma kepada penyandangnya.
Banyak masyarakat yang masih keliru dan mengaitkan HIV dengan perilaku menyimpang, seperti berganti-ganti pasangan seksual, hubungan seksual di luar nikah, atau penggunaan narkoba suntik.
Stigma Negatif Bikin Penyandang HIV Malu Berobat
Akibat stigma tersebut, orang yang hidup dengan HIV kerap dikucilkan, disalahkan, bahkan takut membuka status kesehatannya. Kondisi ini membuat banyak orang enggan menjalani tes maupun pengobatan sejak dini.
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