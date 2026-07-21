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Dony Lesmana Eko Putra
Rabu, 22 Juli 2026 | 03.38 WIB

Chery Q Bisa Parkir Otomatis dan Punya Fitur Bicara Q-Talk

Mobil listrik Chery Q (Dony/JawaPos.com) - Image

Mobil listrik Chery Q (Dony/JawaPos.com)

JawaPos.com - Tak cuma dibekali pengisi daya kilat 16,5 menit dan fitur parkir otonom, mobil listrik anyar Chery Q resmi unjuk gigi di Bekasi dengan membawa fitur terobosan baru: Q-Talk, teknologi komunikasi suara eksternal yang bikin pengemudi tak perlu lagi asal pencet klakson di jalanan perkotaan.

Lewat pengujian langsung Media First Driving Experience, Chery membuktikan bahwa compact EV berfitur 20 ADAS dan kamera 540 derajat ini tak sekadar meluncur dengan klaim di atas kertas, melainkan siap mendefinisikan ulang standar mobil listrik perkotaan di Indonesia.

Chery Q kami hadirkan untuk membawa standar baru di segmen compact EV. Konsumen urban membutuhkan kendaraan yang lincah, aman, cerdas, nyaman, dan praktis dalam satu paket yang relevan untuk keseharian," ujar Arthur Panggabean, Head of Brand and Marketing Chery Business Unit.

​Arthur menambahkan bahwa pengujian ini dirancang agar performa serta keunggulan fitur Chery Q dapat dirasakan secara nyata, bukan sekadar klaim di atas kertas spesifikasi.

​4 Pilar Keunggulan Chery Q

​Chery menopang daya saing mobil listrik kompak ini melalui empat pilar utama yang dirancang khusus menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat perkotaan Indonesia:

​1. Performan & Sensasi Berkendara (Complete Driving Experience)

​Di sektor dapur pacu dan pengendalian, Chery Q mengusung kombinasi sistem penggerak roda belakang (Rear Wheel Drive / RWD) dan suspensi belakang independen (independent rear suspension).

Dipadukan dengan Electric Power Steering (EPS), Chery Q menyajikan karakter berkendara yang lincah, stabil, dan responsif.

​Sistem penggerak RWD memberikan traksi yang optimal saat akselerasi awal maupun ketika pengemudi butuh manuver cepat di tengah kemacetan stop-and-go.

Selain itu, radius putar yang ringkas membuat mobil ini sangat mudah diajak melakukan U-turn (putar balik) dan bermanuver di jalan sempit atau area parkir gedung yang terbatas.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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