Puluhan Pelajar Diduga Terpapar HIV di Sidoarjo, Pakar Unair Soroti Bahaya Stigma

JawaPos.com - Temuan puluhan pelajar berusia 11-17 tahun di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, terpapar Human Immunodeficiency Virus atau HIV jadi alarm publik untuk deteksi dini penyakit tersebut dan tak membuat stigma tertentu.

Dosen Program Studi Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair), Dewi Setyowati, menilai fenomena meningkatnya kasus HIV ini menjadi alarm bersama terkait pengendalian medis.

Menurut dia, stigma negatif terhadap penyandang HIV di Indonesia kerap menghambat pengendalian penyakit.

Padahal, deteksi dini dan edukasi yang tepat dapat meningkatkan kualitas hidup serta menekan diskriminasi.

"Semakin cepat seseorang mengetahui status HIV-nya, maka semakin cepat pula tatalaksana dapat diberikan. Meskipun jumlah kasus yang terdeteksi naik, itu justru menjadi indikator bahwa skrining berjalan lebih baik," ujarnya.

Dengan skrining yang lebih baik dan cepat, penanganan medis kepada pasien HIV dapat segera dilakukan.

Dewi menjelaskan HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, sehingga penderita rentan mengalami infeksi dan komplikasi.

"Seseorang umumnya meninggal bukan karena HIV secara langsung, melainkan akibat penyakit yang muncul ketika daya tahan tubuh telah menurun drastis akibat virus HIV tersebut," imbuhnya.

Dewi menambahkan, temuan kasus HIV pada anak memerlukan penelusuran lebih lanjut untuk mengetahui sumber penularannya. Mengingat sebagian besar kasus HIV pada anak penularannya secara vertikal.