Agus Priyono Gugat 5 Pihak Melalui Perdata, Antoni Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Penipuan SK ASN Gresik

Kasus penipuan berkedok SK ASN palsu bakal disidangkan di PN Gresik pada Senin (13/7). (Istimewa)
JawaPos.com - Kasus dugaan penipuan berkedok Surat Keterangan (SK) Aparatur Sipil Negara (ASN) palsu terus menggelinding. Senin (13/7), Pengadilan Negeri (PN) Gresik akan menggelar sidang perdana terhadap terdakwa Antoni. Di sisi lain, tersangka Agus Priyono resmi menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan perdata.
Kasipidum Kejari Gresik Uwais Deffa I Qorni menjelaskan, telah melimpahkan berkas perkara AN ke PN Gresik. Rencananya, sidang digelar pada Senin (13/7) dengan agenda pembacaan dakwaan.
"Berkas dakwaan sudah kami siapkan," ujar Uwais Deffa I Qorni.
Sesuai berkas perkara yang diajukan tim penyidik Polres Gresik, setidaknya ada dua pasal yang akan didakwakan. Yakni berkaitan dengan 492 KUHP tentang penipuan dan pasal 391 KUHP tentang pemalsuan surat.
"Secara lengkap akan disampaikan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang kami tunjuk," terang Uwais Deffa I Qorni.
Terpisah, Sodikin selaku kuasa hukum AP memastikan telah mengajukan upaya hukum. Sesuai Nomor 78/Pdt.G/2026/PNGsk tentang perbuatan melawan hukum. Rencananya, sidang akan digelar pada Selasa (14/7).
"Kami belum bisa memberikan penjelasan sebelum isi gugatan dibaca persidangan nanti," jelas Sodikin.
Meski demikian, terdapat 5 pihak yang akan didugat. Masing-masing tersangka AN, Rossika selaku istri AN, Kepala BKPSDM, Kejari Gresik, dan Polres Gresik.
"Ikuti saja perkembangannya," tandas Sodikin.
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal!
Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!
Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal
Tak Singgung Pengunduran Diri, Ini 6 Poin Pernyataan Jampidsus Febrie Adriansyah Usai Rumahnya Digeledah Polisi
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: Tembok Tebal La Roja Bakal Sulitkan Setan Merah!
Rekor 12 Pertemuan Norwegia vs Inggris: Three Lions Superior, Mampukah Erling Haaland Cs Mematahkan Dominasi?
Sepak Bola Indonesia Berduka, Tokoh Suporter Persebaya Surabaya Andie Peci Meninggal Dunia
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa