Kapolda Jatim Sambangi Kejati, Bahas Penguatan Sinergi Penegakan Hukum

Kapolda Jatim, Irjen Pol Nanang bersama rombongan saat menyambangi kantor Kejati Jatim. (Humas Polda Jatim)
JawaPos.com - Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol. Nanang Avianto menyambangi Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) untuk memperkuat sinergi dalam penegakan hukum di Jawa Timur, Selasa (14/7).
Dalam pertemuan tersebut, Polda Jatim menegaskan, komitmen bersama Kejati Jatim untuk memperkuat koordinasi, komunikasi, serta kolaborasi dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum.
Menurut Irjen Pol Nanang, sinergi antarlembaga menjadi fondasi penting menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus mendukung keberhasilan program pemerintah di Jawa Timur.
"Tidak ada ruang bagi ego sektoral maupun sekat antar aparat penegak hukum. Yang harus terus kita bangun adalah semangat kebersamaan dan kolaborasi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing," ujarnya.
Melalui semangat Jogo Jatim, aparat penegak hukum berkomitmen menjaga kamtibmas, stabilitas daerah, sekaligus menghadirkan pelayanan hukum yang profesional, berintegritas, serta berkeadilan bagi masyarakat.
Kapolda Jatim menegaskan setiap dinamika dalam proses penegakan hukum harus diselesaikan melalui komunikasi yang baik, koordinasi yang intensif, serta sikap saling menghormati antarlembaga.
"Dengan demikian, penegakan hukum dapat berjalan secara profesional, transparan, berintegritas, dan memberikan rasa keadilan serta kepastian hukum bagi masyarakat," imbuh Irjen Pol Nanang.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kejati Jatim, Abdul Qohar Affandi menilai dinamika kamtibmas masyarakat yang terus berkembang menuntut kewaspadaan, koordinasi, dan respons cepat dari aparat penegak hukum.
Kejati Jatim siap memperkuat sinergi dengan Polda Jatim untuk menjaga stabilitas kamtibmas sekaligus mewujudkan penegakan hukum yang profesional, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
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