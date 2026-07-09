Polda Jatim Buka Sayembara Rp 20 Juta untuk Tangkap Erlan, Terduga Pembunuh ASN Bangkalan

JawaPos.com - Polda Jawa Timur (Jatim) membuka sayembara berhadiah Rp 20 juta bagi siapa pun yang membantu memberikan informasi keberadaan Erlan, terduga pelaku pembunuhan ASN Pemkab Bangkalan.

Sayembara itu dibagikan oleh akun TikTok @hellboyjatanraspolda. Unggahan tersebut menampilkan foto terduga pelaku bernama Erlan alias E, dengan tulisan "Hadiah Rp 20 juta untuk info pelaku pembunuhan Bandara Juanda".

"Siap, kami membuka sayembara untuk menangkap E," ujar Katim Operasional Unit III Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, Aipda Sigit Dwi Susanto kepada JawaPos.com, Kamis (9/7).

Sebagai informasi, masyarakat digegerkan dengan penemuan jasad seorang perempuan di dalam mobil yang terparkir di area Terminal 1 Bandara Internasional Juanda, Kabupaten Sidoarjo pada 24 Juni 2026 lalu.

Korban diketahui bernama Ruly Yunis Setiawati, perempuan, 50 tahun, warga Desa Mlajah. Semasa hidup, ia menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Bangkalan.

Jasad korban pertama kali ditemukan oleh seorang driver taxi online, Rabu siang (24/6). Kecurigaan muncul setelah ia mencium bau menyengat dan mencurigai tetesan cairan yang berasal dari dalam mobil Toyota Kijang Innova.

Dari informasi yang dihimpun JawaPos.com, mobil dengan nopol M 1090 GP tersebut masuk ke area parkir Terminal 1 Bandara Juanda sejak Sabtu sore (20/6). Mobil itu tak pernah keluar lagi hingga ditemukan jasad perempuan.

Kejanggalan mulai terendus ketika rekaman CCTV menunjukan korban tidak datang seorang diri. Saat memasuki kawasan bandara, mobil dikemudikan seorang pria bermasker dan satu orang lagi berada di kursi penumpang.