Polda Jatim Buka Sayembara Rp 20 Juta untuk Tangkap Erlan, Terduga Pembunuh ASN Bangkalan

Postingan Unit III Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim tentang sayembara Rp 20 juta untuk menangkap terduga pelaku pembunuhan ASN Bangkalan. (TikTok @hellboyjatanraspolda)
JawaPos.com - Polda Jawa Timur (Jatim) membuka sayembara berhadiah Rp 20 juta bagi siapa pun yang membantu memberikan informasi keberadaan Erlan, terduga pelaku pembunuhan ASN Pemkab Bangkalan.
Sayembara itu dibagikan oleh akun TikTok @hellboyjatanraspolda. Unggahan tersebut menampilkan foto terduga pelaku bernama Erlan alias E, dengan tulisan "Hadiah Rp 20 juta untuk info pelaku pembunuhan Bandara Juanda".
"Siap, kami membuka sayembara untuk menangkap E," ujar Katim Operasional Unit III Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, Aipda Sigit Dwi Susanto kepada JawaPos.com, Kamis (9/7).
Sebagai informasi, masyarakat digegerkan dengan penemuan jasad seorang perempuan di dalam mobil yang terparkir di area Terminal 1 Bandara Internasional Juanda, Kabupaten Sidoarjo pada 24 Juni 2026 lalu.
Korban diketahui bernama Ruly Yunis Setiawati, perempuan, 50 tahun, warga Desa Mlajah. Semasa hidup, ia menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Bangkalan.
Jasad korban pertama kali ditemukan oleh seorang driver taxi online, Rabu siang (24/6). Kecurigaan muncul setelah ia mencium bau menyengat dan mencurigai tetesan cairan yang berasal dari dalam mobil Toyota Kijang Innova.
Dari informasi yang dihimpun JawaPos.com, mobil dengan nopol M 1090 GP tersebut masuk ke area parkir Terminal 1 Bandara Juanda sejak Sabtu sore (20/6). Mobil itu tak pernah keluar lagi hingga ditemukan jasad perempuan.
Kejanggalan mulai terendus ketika rekaman CCTV menunjukan korban tidak datang seorang diri. Saat memasuki kawasan bandara, mobil dikemudikan seorang pria bermasker dan satu orang lagi berada di kursi penumpang.
Pria tersebut adalah Erlan, 54 tahun, warga Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, yang diduga kuat sebagai sosok dibalik kematian misterius Ruly Yunis Setiawati.
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas
Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk
Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final
Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup
Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi
Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head
Prediksi Skor Argentina vs Mesir di 16 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Terakhir Lionel Messi atau Mohamed Salah