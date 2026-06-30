Kejati Jatim Bantah Video Viral Penggeledahan Rumah Dinas Kajari Tuban: Tidak Benar!

JawaPos.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur buka suara terkait video viral yang beredar, dengan narasi adanya penggeledahan di rumah dinas Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tuban, Supardi.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim, Adnan Sulistiyono membantah kabar tersebut. Ia menegaskan informasi tersebut keliru karena tidak ada penggeledahan terhadap Kajari Tuban.

Ia mengatakan pihaknya langsung berkoordinasi dengan internal Kejari Tuban begitu isu ini mencuat. "Setelah saya konfirmasi ke Kasi Intel Kejari Tuban, tidak ada penggeledahan," tutur Adnan, Selasa (30/6).

Adnan menjelaskan, berdasarkan konfirmasi internal, aktivitas yang terlihat dalam video tersebut sebenarnya kegiatan rutin di rumah dinas, bukan tindakan penegakan hukum seperti yang ramai diberitakan.

Menurutnya, petugas Kejari Tuban saat itu sedang merapikan fasilitas rumah dinas pimpinan mereka. Rekaman tersebut kemudian disalahartikan hingga memunculkan isu adanya penggeledahan

Kejati Jatim juga membantah kabar yang menghubungkan Kajari Tuban dengan polemik putusan perkara pertambangan. Adnan memastikan isu tersebut tidak benar dan tidak memiliki dasar.

"Tidak benar," ujar Adnan menjawab pertanyaan adanya kabar pengeledahan di rumah Kajari Tuban. Adnan menegaskan bahwa Kajari Tuban, Supardi tidak sedang menghadapi proses hukum apa pun.