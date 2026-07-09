Polda Jatim Turun Tangan Ungkap Pembunuhan ASN Bangkalan, Terduga Pelaku Masih Diburu

Tangkapan layar video viral yang menampilkan rangkaian sejumlah foto seorang ASN Bangkalan dengan sosok pria misterius. (Istimewa)
JawaPos.com - Polda Jawa Timur membantu penyelidikan kasus dugaan pembunuhan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) Bangkalan, yang jasadnya ditemukan dalam mobil di Bandara Internasional Juanda.
Korban bernama Ruly Yunis Setiawati, perempuan, 50 tahun, warga Desa Mlajah. Ia diketahui menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Bangkalan.
"Benar. Kami back up penuh kasus tersebut. Sudah kami bagi anggota menjadi beberapa tim untuk melakukan pengejaran," tutur Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKBP Arbaridi Jumhur, Kamis (9/7).
Saat ditanya lokasi penyebaran tim, AKBP Jumhur belum mengungkapkan secara rinci. Ia hanya menyebut personel bergerak ke arah barat dan hasil perkembangan penyelidikan akan disampaikan setelah ada informasi lebih lanjut.
Dari informasi yang dihimpun, kepolisian mencurigai seorang laki-laki berkacamata yang datang bersama korban ke Bandara Juanda. Laki-laki tersebut diketahui bernama Erlan, 54 tahun, warga Dampit, Kabupaten Malang.
Masyarakat digegerkan dengan penemuan jasad seorang perempuan di dalam mobil yang terparkir di area Terminal 1 Bandara Internasional Juanda, Kabupaten Sidoarjo pada Rabu siang (24/6).
Jasad korban pertama kali ditemukan oleh seorang driver taxi online, Rabu siang (24/6). Kecurigaan muncul setelah ia mencium bau menyengat dan mencurigai tetesan cairan yang berasal dari dalam mobil Toyota Kijang Innova.
Dari informasi yang dihimpun JawaPos.com, mobil dengan nopol M 1090 GP tersebut masuk ke area parkir Terminal 1 Bandara Juanda sejak Sabtu sore (20/6). Mobil itu tak pernah keluar lagi hingga ditemukan jasad perempuan.
Kepala Kantor SAR Surabaya, Nanang Sigit, mengatakan poses evakuasi jasad seorang perempuan yang ditemukan di dalam mobil Innova di area parkir T1 Bandara Juanda, berlangsung dramatis.
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