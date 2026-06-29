Viral Video ASN Bangkalan Sebelum Ditemukan Tewas di Bandara Juanda, Keluarga: Sosok Pria Mirip di CCTV

Tangkapan layar video viral yang menampilkan rangkaian sejumlah foto seorang ASN Bangkalan dengan sosok pria misterius. (Istimewa)
JawaPos.com - Baru-baru ini, beredar video singkat yang menunjukkan kemesraan antara seorang ASN Pemkab Bangkalan yang ditemukan tewas di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, dengan seorang pria misterius.
Korban bernama Ruly Yunis Setiawati, perempuan, 50 tahun, warga Desa Mlajah. Ia diketahui menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Bangkalan.
Dari file yang diterima JawaPos.com, video berdurasi 33 detik tersebut memuat rangkaian sejumlah foto mesra korban dengan sosok pria misterius. Video juga memuat informasi waktu pengambilan gambar pada 19 Juni 2026.
Pria misterius dalam video tersebut memiliki ciri-ciri mencolok: berkacamata, berambut pendek, dan mengenakan kaus lengan pendek berwarna biru tua dengan aksen garis merah dan putih di bagian tengah.
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Ciri-ciri pria tersebut disebut memiliki kemiripan dengan sosok pria bermasker abu-abu, yang terekam kamera CCTV saat memasuki Bandara Internasional Juanda. Terlebih pada kaos berwarna gelap dengan aksen serupa.
Menanggapi hal tersebut, Kuasa hukum keluarga korban, Risang Bima Wijaya membenarkan bahwa perempuan dalam video tersebut adalah Ruly. Video itu diambil di Alun-alun Kota Batu, Jawa Timur.
"Saya kira tidak perlu menjelaskan apa-apa. Silakan dicocokan saja dengan kaos yang dipakai laki-laki misterius yang mengambil tiket parkir di Bandara Juanda. Kalau saya pribadi, kaos nya cocok," ujar Risang, Senin (29/6).
Ia juga mengklaim sudah mengetahui identitas dari sosok pria misterius yang kini menjadi perbincangan masyarakat. Namun, pihak keluarga memilih bungkam dan menunggu hasil penyelidikan polisi.
"Identitasnya sudah saya kantongi. Kami harus berhati-hati dan menunggu proses penyelidikan dari kepolisian. Kami berharap kepolisian dapat segera menyampaikan perkembangan penyelidikan kepada masyarakat," imbuhnya.
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