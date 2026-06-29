Penyebab Kematian ASN Bangkalan di Bandara Juanda Masih Misterius, Polisi Tunggu Hasil Lab Forensik

JawaPos.com - Hampir sepekan pasca jasad seorang perempuan ASN Pemkab Bangkalan ditemukan dalam mobil di area parkir Bandara Internasional Juanda, Rabu (26/6), penyebab kematian korban masih menjadi teka-teki.

Polresta Sidoarjo hingga kini belum mengungkap hasil penyelidikan terkait kasus tersebut. Begitu pula dengan kejelasan identitas sosok pria berkacamata yang terekam datang bersama korban.

Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo, AKP Siko Sesario Putra Suma mengatakan polisi masih melakukan penyelidikan secara menyeluruh sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polda Jawa Timur.

“Kami masih melakukan pemeriksaan terhadap para saksi, menganalisis rekaman CCTV, dan menunggu hasil lab forensik Polda. Semua proses masih berjalan,” ujarnya, dikutip dari Jawa Pos Radar Sidoarjo, Senin (29/6).

AKP Siko menyampaikan, penyidik baru akan membeberkan perkembangan penanganan perkara setelah seluruh pemeriksaan serta analisis terhadap barang bukti rampung dan menghasilkan gambaran yang lebih utuh.

Polresta Sidoarjo menangani penyelidikan secara profesional dan cermat agar seluruh fakta terungkap. AKP Siko meminta masyarakat untuk sabar menunggu dan tidak menyebarkan kabar yang belum terkonfirmasi.

“Terkait informasi yang berkembang, kami belum bisa memberikan kesimpulan karena seluruh fakta masih dalam proses pendalaman. Mohon waktu agar penyelidikan dapat dilakukan secara menyeluruh,” pungkasnya.

Kronologi singkat

Nama Ruly Yunis Setiawati, Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Bangkalan, menjadi perbincangan setelah ditemukan tewas dalam mobil di Bandara Internasional Juanda.