5 Fakta ASN Bangkalan Ditemukan Meninggal dalam Mobil di Bandara Juanda Sidoarjo

JawaPos.com - Penemuan jasad perempuan di dalam mobil yang terparkir di area Terminal 1 Bandara Internasional Juanda, Kabupaten Sidoarjo pada Rabu siang (24/6), masih ditelusuri pihak kepolisian.

Korban bernama Ruly Yunis Setiawati, 50 tahun, warga Desa Mlajah, berprofesi sebagai ASN di lingkungan Pemkab Bangkalan.

Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab kematian perempuan tersebut.

Berikut 5 fakta kasus kematian ASN Bangkalan di Bandara Juanda, yang dirangkum oleh JawaPos.com:

1. Ditemukan Pertama Kali oleh Pengemudi Taksi Online Keberadaan korban baru diketahui usai seorang pengemudi taksi online mencium bau menyengat, lalu mencurigai tetesan cairan yang berasal dari dalam mobil tersebut. Jasad berada di kursi penumpang depan sebelah kiri.

General Manager Bandara Internasional Juandan, Muhammad Tohir membenarkan adanya temuan jasad seorang perempuan di dalam mobil yang terparkir di pelataran parkir kendaraan Terminal 1 Bandara Juanda.

"Manajemen Bandara Juanda membenarkan adanya penemuan seorang wanita yang meninggal di area parkir Terminal 1 Bandara Juanda pada 24 Juni 2026 pukul 11.30 WIB," ucap Tohir dalam keterangannya, Rabu (24/6).

Berdasarkan data parkir, mobil dengan nopol M 1090 GP tersebut masuk ke area parkir Terminal 1 Bandara Juanda sejak Sabtu sore (20/6) dan tak pernah keluar lagi hingga akhirnya Ruly ditemukan meninggal.

2. Evakuasi Berlangsung Dramatis Proses evakuasi jasad seorang perempuan yang ditemukan di Bandara Juanda, berlangsung dramatis.