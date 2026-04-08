Geger! Sosialisasi Jukir Picu Bentrokan di Jalan Manyar Kertoarjo Surabaya

Bentrokan antara kelompok pemuda dan jukir di Jalan Manyar Kertoarjo, Surabaya, setelah insiden pengeroyokan pimpinan gerakan Forjustice, Selasa malam (7/4). (Instagram @viralforjustice.co)
JawaPos.com - Terjadi bentrokan antar sejumlah pemuda dan kelompok di kawasan Jalan Manyar Kertoarjo V, Kecamatan Gubeng, Surabaya pada Selasa malam (7/4). Aksi itu terekam kamera dan viral di media sosial.
Dari narasi yang beredar, bentrokan tersebut dipicu oleh insiden dugaan pengeroyokan yang menimpa pimpinan gerakan Forjustice pada Selasa siang (7/4), ketika sedang mendokumentasikan kegiatan sosialisasi parkir.
"Bentrokan ini adalah respons arek-arek Surabaya terkait berita pengeroyokan yang terjadi tadi (di Jalan Manyar Kertoarjo V)," tulis akun Instagram @viralforjustice.co dalam caption, dikutip Rabu (8/4).
Dalam video singkat berdurasi 9 detik, terlihat sekuriti dan warga berusaha melerai keributan. Tak lama kemudian, petugas Polsek Gubeng dan Sat Samapta Polrestabes Surabaya datang untuk membubarkan bentrokan.
Kapolsek Gubeng, Kompol Eko Sudarmanto, menjelaskan keributan bermula saat satu kelompok diduga melakukan sweeping terhadap jukir sekitar pukul 19.30 WIB, memicu ketegangan antara dua pihak di lokasi.
"Yang kelompok jukir kita kasih masukan agar bisa menahan diri dan tidak terprovokasi dan setelah mereka tenang aman baru kita beri arahan ke viral forjustice. Kita beri penekanan ayo bareng-bareng Jogo Surabaya," ucapnya.
Setelah diberikan penekanan dan imbauan, kedua kelompok memahami arahan polisi. Mereka akhirnya meninggalkan lokasi Jalan Manyar Kertoarjo V tanpa bentrokan, menjaga ketertiban dan keamanan bersama.
"Alhamdulillah nurut, sudah clear bersih tadi jam 21.15. Nggak ada bentrok. Kami beri penekanan semua ayo bareng-bareng menjaga wilayah jangan membuat keributan," pungkas Kompol Eko.
