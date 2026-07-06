Konser Denny Caknan di Surabaya Ricuh: Pagar Jebol hingga Dua Petugas Luka-luka

JawaPos.com - Konser Denny Caknan dalam acara Soft Launching Creative Hub Surabaya Expo Center (SUBEC) di kawasan eks Hi-Tech Mall (THR), diwarnai kericuhan pada Minggu malam (5/7), dua orang dilaporkan luka-luka.

Dari video yang beredar, ribuan penonton tampak berdesakan di area pintu masuk vanue konser Denny Caknan. Situasi semakin tidak terkendali ketika penonton di barisan depan saling dorong hingga pagar pembatas ambruk.

Dalam video lainnya, sejumlah petugas keamanan dan kepolisian bergerak cepat mengamankan lokasi. Mereka mengevakuasi pagar pembatas yang roboh dan mengatur arus penonton agar situasi kembali kondusif.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya, Eddy Christijanto menyayangkan terjadinya kericuhan pada konser Denny Caknan hingga membuat pagar pembatas jebol.

"Jebolnya pagar pembatas itu disebabkan adanya aksi dorong penonton yang menyaksikan pertunjukan musik di SBEC," tuturnya kepada awak media di Surabaya, Senin (6/7). Konser ini tak dipungut biaya alias gratis.

Kericuhan bermula saat pintu pagar area konser ditutup oleh panitia sekitar pukul 19.00 WIB. Namun, jumlah penonton yang membludak dan menumpuk di area luar berusaha masuk dengan menjebol pagar.

Akibat insiden tersebut, dua 2 dilaporkan mengalami luka-luka, yakni seorang anggota Babinsa dan seorang personel Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya yang bertugas mengamankan acara.

"Pagar yang jebol itu didorong secara paksa oleh penonton yang ingin masuk. Akibatnya, ada anggota Babinsa dan PMk yang terluka," imbuh mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tersebut.

Soft Launching SUBEC, Hidupkan Kembali Eks Hi-Tech Mall Pemkot Surabaya menggelar Soft Launching Creative Hub Surabaya Expo Center (SUBEC) di kawasan eks THR pada hari ini, Minggu (5/7). Acara dimeriahkan konser gratis dengan guest star Denny Caknan.