Konser Denny Caknan di Surabaya Ricuh, 2 Orang Alami Patah Tulang dan Dioperasi

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyebut dua orang mengalami patah tulang akibat kericuhan konser Denny Caknan di SUBEC, Minggu (5/7). (Novia Herawati/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Dua korban kericuhan Konser Denny Caknan di Surabaya Expo Center (SUBEC) pada Minggu malam (5/7), mengalami patah tulang hingga harus menjalani operasi di RSUD Soewandhie.
Korban adalah seorang anggota Babinsa (TNI) berinisial S dan seorang personel Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya berinisial F, yang bertugas mengamankan jalannya acara.
"Jadi dua orang yang mengalami patah tulang (akibat kericuhan konser Denny Caknan), sedangkan yang lainnya sudah dipulangkan, itu Damkar dan Babinsa," ujar Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi di Gedung DPRD, Senin (6/7).
Dalam kesempatan yang sama, ia menyampaikan bahwa ada 12 orang yang mengalami luka-luka dan dibawa ke RSUD Dr Soewandhie akibat kericuhan konser tersebut. Namun, 10 di antaranya sudah dipulangkan.
"Dari laporan teman-teman RSUD Soewandhie, ada 12 orang yang masuk ke RS. Sebagian besar langsung pulang malam itu juga, dan ada yang pulang pagi ini, karena tidak ada kondisi yang membahayakan," imbuhnya.
Orang nomor satu di Kota Pahlawan tersebut memastikan baiaya pengobatan dua korban patah tulang akan ditanggung oleh Pemkot Surabaya. Pihaknya juga melakukan evaluasi agar kejadian serupa tak terulang.
"Sudah dibantu (biaya pengobatan dua korban insiden konser Denny Caknan di Surabaya Expo Center), kita juga melakukan evaluasi menyeluruh," pungkas Wali Kota Surabaya tersebut.
Kronologi singkat
Konser Denny Caknan merupakan bagian dari Soft Launching Creative Hub Surabaya Expo Center (SUBEC) di kawasan eks THR, Minggu (5/7), yang digelar oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Dari informasi yang dihimpun JawaPos.com, kericuhan bermula saat pintu pagar area konser ditutup oleh panitia sekitar pukul 19.00 WIB. Namun di area luar, penonton membludak dan masih banyak yang belum bisa masuk.
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