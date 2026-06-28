Revitalisasi Rampung, Pemkot Surabaya Bakal Soft Launching Hi-Tech Mall 5 Juli 2026

Pemkot Surabaya akan melakukan soft launching Hi-Tech Mall pada 5 Juli 2026, setelah direvitalisasi. (Humas Pemkot Surabaya)
JawaPos.com - Revitalisasi Hi-Tech Mall Surabaya kini memasuki tahap akhir. Pemkot Surabaya menjadwalkan soft launching pada 5 Juli 2026. Tempat ini akan hadir dengan wajah baru sebagai pusat ekonomi kreatif.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan soft launching menandai dimulainya pengembangan Hi-Tech Mall sebagai pusat aktivitas ekonomi kreatif yang mewadahi UMKM, komunitas, dan anak muda di Surabaya.
“Insyaallah pada 5 Juli kami lakukan soft launching. Kami ingin memperkenalkan wajah baru High Tech Mal dan menggerakkan aktivitas dari bawah terlebih dahulu," ujar Eri di Surabaya, Minggu (28/6).
Sebagai informasi, Hi-Tech Mall merupakan salah satu pusat perbelanjaan legendaris, yang pernah menjadi jujukan utama untuk orang-orang mencari komputer, laptop, printer, dan segala "perintilannya".
Seiring berjalannya waktu dan pandemi Covid-19, pusat perbelanjaan tersebut mulai ditinggalkan pembelinya. Kesan angker, kotor, gelap, hingga tak terawat pun melekat pada Hi-Tech Mall Surabaya.
Pada tahap awal soft launching, area Hi-Tech Mall yang dibuka meliputi basement dan lantai dasar dengan menghadirkan tenant food and beverage (F&B), pelaku usaha custom motor dan mobil, serta berbagai komunitas kreatif lokal.
Tak hanya menghadirkan tenant baru, Pemkot Surabaya juga sedang menuntaskan pembangunan gedung pertemuan berkapasitas sekitar 3.500 meter persegi yang ditargetkan rampung pada Agustus mendatang.
“Gedung pertemuan ini insyaallah selesai pada Agustus. Luasnya sekitar 3.500 meter persegi sehingga bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan indoor, termasuk acara mantenan (pernikahan),” imbuhnya.
Pada tahap berikutnya, pengembangan lantai satu dan lantai dua akan difokuskan untuk menarik lebih banyak investor dengan menghadirkan beragam fasilitas, seperti area e-sport, simulator mobil e-sport, dan ruang kolaborasi kreatif.
Menurut Eri, konsep tersebut sengaja disiapkan agar High Tech Mal tidak hanya menjadi pusat aktivitas ekonomi, tetapi juga ruang berkumpul, berkreasi, dan mengembangkan potensi anak muda di Surabaya.
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