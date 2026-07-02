Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ungkap Alasan Tunjuk Plh Kajari Tuban

JawaPos.com - Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) mengungkap alasan di balik pergantian dan penunjukan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tuban, yang terkesan cukup mendadak.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim, Adnan Sulistiyono mengatakan pergantian pimpinan sementara ini terjadi karena Kajari Tuban, Supardi, diduga melakukan perbuatan indisipliner.

"Bahwa pada Minggu lalu, Kajari Tuban dan Kasi Pidum (Akhmad Akhsan) diduga melakukan perbuatan indisipliner dalam tugas, sehingga sekarang sedang dilakukan pemeriksaan," ujar Adnan kepada JawaPos.com, Kamis (2/7).

Untuk mengisi kekosongan sementara, Kejati Jawa Timur menunjuk Abdul Rasyid sebagai Plh Kajari Tuban. Sebelumnya, ia diketahui menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kajari Mojokerto Kota.

Menurut Adnan, penunjukan Plh dilakukan agar proses pemeriksaan terhadap Kajari Tuban dapat berjalan lancar tanpa mengganggu pelaksanaan tugas dan pelayanan di Kejaksaan Negeri Tuban.

"Jadi untuk mempermudah proses pemeriksaan sementara tugas-tugas kantor KN Tuban, ditunjuk Plh," ujar Adnan. Meski demikian, ia memilih bungkam ketika ditanya terkait perbuatan indisipliner yang dilakukan.

Begitu pula saat dikonfirmasi terkait dugaan keterlibatan nama Jaksa Penuntut Umum, M. Ubab Shohibul Mahali, Adnan tak menjawab. Yang jelas selain Kajari, Kasi Pidum Kejari Tuban, Akhmad Akhsan juga terlibat.

"Itu saja yg bisa saya sampaikan, mohon maaf," tutur Adnan singkat.

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