Rampung! Debarkasi Surabaya Tuntaskan Pemulangan 43 Ribu Jemaah Haji

Jemaah haji kloter 116 dari Surabaya, Sidoarjo, dan Pasuruan saat tiba di Asrama Haji Sukolilo, Rabu (1/7). (Novia Herawati/JawaPos.com)
JawaPos.com - Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Debarkasi Surabaya telah menuntaskan proses pemulangan jamaah haji tahun 2026. Sebanyak 43.895 jemaah haji telah kembali ke Tanah Air dengan selamat.
"Alhamdulillah Debarkasi Surabaya telah menerima pemulangan 116 kloter, meskipun masih ada jemaah yang tertinggal di Arab Saudi," ujar Ketua PPIH Debarkasi Surabaya, As'adul Anam di Asrama Haji Sukolilo, Rabu (11/6).
Lebih lanjut, As'adul menyampaikan jumlah jemaah yang kembali ke Tanah Air tercatat sebanyak 43.894 orang dari total 44 ribu jemaah yang diberangkatkan melalui Debarkasi Surabaya.
Terdapat selisih 106 jemaah dengan rincian 77 orang meninggal dunia, 10 jemaah pulang secara mandiri, dua orang kembali melalui debarkasi lain, serta 17 jemaah masih menjalani perawatan di Arab Saudi.
"Alhamdulillah yang meninggal lebih sedikit. Pada musik haji sebelumnya tanun 2025, jumlah jemaah haji asal Debarkasi Surabaya yang meninggal dunia tercatat mencapai 107 orang," imbuhnya.
Sebagai informasi, PPIH Embarkasi Surabaya memberangkatkan 16 kelompok terbang (kloter), yang terdiri dari 44.000 jemaah haji dan petugas dari berbagai daerah di Indonesia.
Rinciannya meliputi 42.082 jamaah asal Jawa Timur, 674 jamaah asal Bali, dan 480 jamaah asal NTT. Sementara jumlah petugas yang diberangkatkan yakni 764 orang.
Meski demikian, jumlah akhir jemaah yang tiba di Jawa Timur menjadi 43.895 orang. Angka tersebut bertambah satu karena ada seorang jemaah BTH (Batam) yang dipulangkan melalui Debarkasi Surabaya.
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