Baru Tiba di Tanah Air, Dua Jemaah Haji Asal Malang Meninggal di Pesawat dan di Bus

JawaPos.com - Proses pemulangan jemaah haji di Debarkasi Surabaya diselimuti kabar duka. Dua orang jemaah kloter 12 dilaporkan meninggal dunia dalam perjalanan menuju Tanah Air.

Seorang jemaah bernama Hery Widianto, 69 tahun, ditemukan tidak bernyawa di toilet pesawat sekitar 30 menit menjelang landing di Badar Udara Internasional Juanda, Kabupaten Sidoarjo.

Sementara satu jemaah lainnya bernama Wayan Rohani Suwasti, 63 tahun, dilaporkan meninggal dunia di bus dalam perjalanan dari Bandara Juanda menuju ke Asrama Haji Kelas I Surabaya (AHES).

Kabar duka ini disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Debarkasi Surabaya, Rosidi Roslan. Ia mengatakan dua jemaah meninggal tersebut tergabung dalam kloter yang sama, yakni 12.

"1 jemaah meninggal dunia di dalam pesawat saat perjalanan menuju Indonesia, sedangkan 1 jemaah lainnya wafat di dalam bus dalam perjalanan ke Asrama Haji Surabaya," tutur Rosidi dalam keterangannya, Kamis (4/6).

Ia menceritakan jemaah Hery ditemukan dalam kondisi lemas di dalam toilet pesawat. Petugas kesehatan yang mendapati jemaah tersebut langsung melakukan tindakan medis dengan alat pacu jantung.

Nahas, nyatanya tetap tak tertolong. Rosidi menyebut kematian Hery disebabkan oleh serangan jantung. Sebab selama di Tanah Suci, jemaah tersebut sempat dirawat di RS dan memiliki riwayat penyakit jantung.

Di sisi lain, Ketua PPIH Debarkasi Surabaya, As’adul Anam juga mengonfirmasi kematian dua jemaah asal Malang. Dengan kabar duka ini, maka total jemaah haji Debarkasi Surabaya yang meninggal bertambah menjadi 49 orang.

Rinciannya, 1 jemaah meninggal di RSUD Haji Surabaya, 1 jemaah meninggal di pesawat, 1 jemaah meninggal di bus, dan 46 jemaah meninggal di Tanah Suci. Jemaah meninggal berusia 50 tahun keatas.