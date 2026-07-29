Kejati Jatim Buka Peluang Tersangka Baru usai Periksa 7 Saksi Kasus Dugaan Korupsi KBS

JawaPos.com - Pengusutan kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan Kebun Binatang Surabaya (KBS) yang menjerat mantan Direktur Utamanya, Choirul Anwar (CA), masih terus berlanngsung di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim).

"(Kasus dugaan korupsi) KBS kita lanjut, ya. Jadi kita sedang pemeriksaan saksi-saksi," tutur Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jawa Timur, I Gede Punia Atmaja kepada awak media di Surabaya, Rabu (29/7).

Hingga saat ini, penyidik telah memeriksa tujuh saksi dari internal KBS, dari sekitar 25 orang yang dijadwalkan untuk dipanggil.

Pemeriksaan saksi ini dilakukan untuk memperkuat alat bukti dan mengungkap perkara secara menyeluruh.

"Sudah tujuh saksi (yang diperiksa) dari sekitar 25 orang, (yang sudah diperiksa) dari internal KBS dulu. Kita nanti akan update lagi untuk perkembangan selanjutnya," ucap Gede.

Ia memastikan bahwa penyidik akan melanjutkan pemeriksaan saksi-saksi lain sesuai kebutuhan penyidikan.

Gede juga tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru apabila ditemukan bukti atau fakta baru dalam pengembangan kasus.

Kronologi singkat Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) resmi menetapkan mantan Direktur Utama Perumda Kebun Binatang Surabaya (KBS), Choirul Anwar (CA) sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan perusahaan.

Aspidsus Kejati Jatim I Gede Punia Atmaja mengatakan kasus ini bukan hanya menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 10,2 miliar, tetapi juga berdampak pada terganggunya perawatan satwa-satwa di KBS.