Polda Jatim Gagalkan Penyelundupan 39 Ribu Benih Lobster ke Singapura 

JawaPos.com - Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 39.927 benih bening lobster di Bandara Internasional Juanda. Dua orang tersangka diamankan.

Kedua tersangka tersebut berinisial FN, laki-laki, warga Kota Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan JSK, perempuan, warga Kota Denpasar, Provinsi Bali.

"(Tersangka) bersama-sama melakukan perbuatan yang menyebabkan terjadinya pidana perikanan berupa benih bening Lobster," ujar Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jules Abraham Abast, Selasa (30/6).

Kasus ini terbongkar setelah Petugas Unit IV Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jawa Timur mendapatkan Informasi dari Satgas Pengamanan dari Denpom Lanudal Juanda pada Sabtu, 25 April 2026.

"Informasinya terkait adanya perbuatan tindak pidana perikanan di Terminal 2 Juanda, yang diduga dilakukan oleh tersangka FN selaku pemilik benih bening lobster tersebut," sambungnya.

Rencananya, 39 ribu benih bening lobster ini akan dikirim oleh FN ke Singapura melalui Bandara Internasional Juanda dengan pesawat Singapore Airlines. Tentu tidak dilengkapi dengan perizinan dinas terkait alias ilegal.

"Untuk modusnya, pelaku ini mengelabui petugas Bea Cukai, Balai Besar Karantina Hewan dan Tumbuhan, dan BKSDA dengan cara memasukkan benih lobster ke dalam koper yang dibungkus dengan handuk basah," terang Jules.

Petugas Unit IV Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jawa Timur menangkap pelaku di Bandara Juanda dan menetapkannya sebagai tersangka. FN dan JSK kini ditahan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Dari tangan tersangka, polisi mengamankan 39.927 ekor benih bening lobster, 1 koper, 1 Pasport atas nama FN, 2 hp milik masing-masing tersangka, 2 kartu ATM BCA, 1 kartu perdana, dan 1 boarding pass Singapore Airlines.