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Novia Herawati
Selasa, 30 Juni 2026 | 18.11 WIB

Jalan Radial Road Lontar Mulai Diuji Coba, Pemkot Optimis Kemacetan di Surabaya Barat Terurai

Pemkot Surabaya membuka Jalan Radial Road Lontar untuk uji coba satu arah, Senin (29/6). (Humas Pemkot Surabaya) - Image

Pemkot Surabaya membuka Jalan Radial Road Lontar untuk uji coba satu arah, Senin (29/6). (Humas Pemkot Surabaya)

JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya resmi membuka akses Jalan Radial Road Lontar, Senin (29/6) untuk uji coba satu arah. Jalan tersebut diharapkan dapat mengurai kemacetan di kawasan Surabaya Barat.

“Radial Road mulai hari ini akan kita fungsikan dan dilalui kendaraan, tetapi hanya satu arah, dari timur ke barat,” ujar Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi setelah seremoni pembukaan Jalan Radial Road Lontar. 

Sebagai informasi, Jalan Raya Lontar menjadi salah satu titik langganan macet di kawasan Surabaya Barat yang kerap dikeluhkan masyarakat, terlebih di jam-jam sibuk, seperti berangkat kerja dan pulang kerja.

“Kan Jalan Lontar itu karena jalurnya kecil, ada dua jalur kan? Nah, ini dibuat satu jalur. Tetapi ini sudah kita buka dulu biar mengurangi kemacetan dan nanti insyaallah di minggu depan sudah berjalan dua-duanya,” imbuhnya. 

Pada tahap pertama, akses Jalan Raya Lontar akan dibuat menjadi satu arah untuk mengurai kemacetan. Kebijakan ini pun sudah disosialisasikan oleh Pemkot Surabaya melalui jajaran kecamatan kepada masyarakat. 

Dengan adanya Jalan Radial Road, Eri optimis kemacetan dapat terurai. Lalu lintas kendaraan dari arah Pakuwon Trade Centre (PTC) ke Citraland akan terpecah, sehingga tidak terjadi penumpukan di Jalan Raya Lontar. 

“Insyaallah sudah nggak macet, karena di Jalan Lontar macetnya panjang itu, sehingga dengan adanya (Jalan Radial Road) ini tidak ada kemacetan di daerah Lontar karena sudah terpecah,” terang Eri. 

Selain mengurai kemacetan di kawasan Surabaya Barat, Eri Cahyadi menyebut Jalan Radial Road Lontar juga diharapkan membawa dampak positif pada iklim investasi di Kota Pahlawan.

"Jadi di posisi (jalan) ini PBB (pajak bumi bangunannya) naik, karena kan menjadi jalan besar. Otomatis PBB akan naik, karena tidak lagi sebagai (kawasan) rumah, tetapi sudah menjadi kawasan perdagangan,” ucapnya. 

Sementara itu, Kepala DSDABM Kota Surabaya, Hidayat Syah mengatakan, pembukaan Jalan Radial Road Lontar ini sekaligus untuk uji coba lalu lintas, yang mana hanya berlaku satu jalur dari arah timur ke barat. 

Editor: Edy Pramana
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