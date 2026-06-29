Banyak Dikeluhkan Warga, Jalan Nias Surabaya Ditertibkan: Lampu hingga Drainase Dibenahi

Petugas Satpol PP Kota Surabaya menertibkan Jalan Nias Surabaya setelah mendapat laporan masyarakat, Senin (29/6). (Humas Pemkot Surabaya)
JawaPos.com - Kondisi Jalan Nias, Kecamatan Gubeng, dikeluhkan warga Surabaya. Minimnya penerangan, lingkungan yang kotor, hingga badan jalan yang salahfungsikan kerap memicu kemacetan di kawasan tersebut.
Menindaklanjuti keluhan dan laporan masyarakat tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan penertiban sekaligus penataan besar-besaran di kawasan Jalan Nias pada Senin (29/6).
"Jadi Jalan Nias itu kemarin sudah ada penertiban karena banyak keluhan masyarakat terkait dengan Jalan Nias. Tetapi tadi pagi saya mendapatkan informasi dari Lapor Cak Eri, balik lagi," tutur Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.
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Penertiban dan penataan kali ini, lanjut Eri, tidak hanya mengembalikan fungsi jalan, tetapi juga memperbaiki kualitas lingkungan, melalui pemasangan lampu penerangan, pemangkasan ranting pohon, dan pembersihan drainase.
Secara spesifik, ia menyoroti saluran drainase yang sebelumnya tertutup lapak dan dipenuhi sampah, seperti styrofoam dan berbagai limbah lainnya. Kondisi ini lah yang membuat kesan kumuh menempel pada Jalan Nias.
"Lah ini karena di atasnya saluran itu dibuat tempat jualan. Isinya masyaallah, styrofoam tidak karu-karuan. Ini tadi kita bersihkan semua, insyaallah saluran akan kembali seperti fungsi saluran," imbuhnya.
Eri Cahyadi memahami bahwa terdapat warga yang menggantungkan mata pencaharian di kawasan tersebut, seperti pengepul barang bekas, jasa pengelasan dan pengecatan, dan sejumlah warung makan.
Namun, ia menegaskan kepentingan masyarakat luas harus menjadi prioritas sehingga pemkot menyiapkan lokasi relokasi di kawasan Jalan Menur bagi para pelaku usaha yang terdampak penertiban.
"Karena Jalan Nias ini adalah jalan yang memang menjadi jalan alternatif atau jalan umum, fasilitas umum, maka tadi saya carikan tempat pengganti yang ada di (Jalan) Menur, semoga bisa pindah di sana," terang Eri.
Selain menertibkan Jalan Nias, Pemkot juga akan mempercantik kawasan tersebut dengan membangun taman di sisi jalan. Termasuk mengecat ulang dinding yang berbatasan dengan rel kereta api.
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