Percepat Layanan Darurat, 69 Rumah Sakit di Surabaya Terhubung Lewat Satu Data Kesehatan

Ilustrasi RSUD Dr. Soetomo, Surabaya. (Alfian Rizal/Jawa Pos)
JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan sistem Satu Data Kesehatan yang menghubungkan 69 rumah sakit. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat proses rujukan dan layanan darurat.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menilai integrasi ini penting agar Pemkot Surabaya, tenaga kesehatan, dan manajemen rumah sakit memiliki data yang sama terkait kondisi kesehatan masyarakat secara real time.
"Dengan satu data, kita bisa mengetahui jumlah dokter, ambulans, hingga rumah sakit mana yang mendampingi wilayah tertentu. Semua bisa saling mendukung untuk pelayanan warga Surabaya,” ujarnya, Senin (29/6).
Integrasi data juga akan mendukung pelaksanaan program Satu RW Satu Nakes, Satu Kelurahan Satu Ambulans, serta penguatan layanan Tim Gerak Cepat (TGC) yang terhubung dengan Command Center 112.
Sistem Satu Data Kesehatan memungkinkan petugas mengetahui ketersediaan layanan rumah sakit secara langsung, sehingga pasien darurat dapat segera dirujuk ke fasilitas kesehatan yang siap menangani.
“Jangan sampai pasien dibawa ke satu rumah sakit lalu ditolak karena penuh, kemudian ke rumah sakit lain yang juga penuh. Di era sekarang, informasi kapasitas layanan harus bisa diakses secara langsung," imbuhnya.
Wali Kota Eri menargetkan penguatan sistem Satu Data Kesehatan Surabaya dapat berjalan lebih masif dalam satu bulan ke depan dengan melibatkan seluruh rumah sakit dan tenaga kesehatan di Kota Pahlawan.
“Program ini memang menjadi kebutuhan bersama dan manfaatnya akan dirasakan langsung oleh seluruh rumah sakit dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi warga Surabaya,” ucap Eri.
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