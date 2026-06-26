Gedung Kopdes Merah Putih di Pacitan Dipakai untuk Wisuda TK, Kades Buka Suara

JawaPos.com - Viral, sebuah video memperlihatkan pemanfaatan gedung Koperasi Desa Merah Putih di Desa Bangunsari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan untuk kegiatan tak lazim. Bukan kegiatan bisnis, melainkan untuk acara wisuda siswa.

Dilansir dari Radar Madiun (Jawapos Group), bangunan tersebut digunakan sebagai lokasi kegiatan wisuda siswa Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), dan Kelompok Bermain (KB) se-Desa Bangunsari.

Kegiatan itu terlihat dalam video dan dokumentasi yang beredar di masyarakat.

Puluhan siswa mengikuti prosesi wisuda di dalam gedung Kopdes Merah Putih yang berada di desa setempat.

Terkait hal itu, Penjabat (Pj) Kepala Desa Bangunsari, Tutik, membenarkan penggunaan gedung koperasi tersebut untuk kegiatan pendidikan anak usia dini.

Menurut dia, sebelum digunakan, pemerintah desa telah berkoordinasi dan meminta izin kepada pihak terkait. “Kami minta izin kepada babinsa dan ketua Kopdes Merah Putih, diizinkan,” katanya, kemarin (24/6).

Tutik menegaskan penggunaan gedung tersebut tidak dipungut biaya sewa. Fasilitas dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan masyarakat desa. “Tidak ada (biaya sewa),” ungkapnya.