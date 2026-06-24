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Novia Herawati
Rabu, 24 Juni 2026 | 23.09 WIB

Listrik di Jawa Timur kembali Normal, PLN Hentikan Pemadaman Bergilir

Ilustrasi petugas PLN melalukan perawatan jaringan listrik. (Salman Toyibi/Jawa Pos) - Image

Ilustrasi petugas PLN melalukan perawatan jaringan listrik. (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - PT PLN (Persero) memastikan sistem kelistrikan di Jawa Timur kembali normal setelah adanya gangguan pada salah satu pembangkit listrik yang menyebabkan pemadaman bergilir sepekan terakhir. 

Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jawa Timur, Kemas Abdul Gaffur mengatakan sejak 20 Juni 2026 pukul 21.30 WIB, seluruh pelanggan di wilayah Jawa Timur telah kembali mendapatkan layanan kelistrikan secara normal. 

"Dengan demikian, pemberitahuan jadwal manajemen beban yang sebelumnya disampaikan kepada masyarakat (di Jawa Timur) sudah tidak berlaku," ujar Abdul dalam keterangannya, Rabu (24/6).

Secara khusus, PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur menyampaikan apresiasi atas pengertian, dukungan dan kerja sama seluruh pelanggan selama proses penanganan gangguan berlangsung. 

"Kedepan, PLN UID Jawa Timur akan terus memperkuat keandalan infrastruktur kelistrikan, guna menghadirkan kualitas layanan pasokan listrik yang andal bagi masyarakat," sambungnya. 

Sementara itu, Manager Komunikasi dan TJSL PLN UID Jawa Timur, Dana Puspita Sari, mengatakan pemadaman bergilir dilakukan karena adanya kendala teknis pada dua unit pembangkit besar yang mengalami gangguan. 

Akibatnya pembangkit tersebut tidak beroperasi secara maksimal dan menurunkan kemampuan sistem pasokan listrik. PLN pun melakukan manajemen beban dengan pemadaman bergilir di wilayah Jawa Timur. 

"Untuk menjaga keandalan pasokan listrik kepada pelanggan, PLN melakukan manajemen beban secara terbatas dan terukur di sejumlah wilayah. Manajemen beban ini bersifat sementara," terang Dana. 

Editor: Dinarsa Kurniawan
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