Listrik di Jawa Timur kembali Normal, PLN Hentikan Pemadaman Bergilir

Ilustrasi petugas PLN melalukan perawatan jaringan listrik. (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - PT PLN (Persero) memastikan sistem kelistrikan di Jawa Timur kembali normal setelah adanya gangguan pada salah satu pembangkit listrik yang menyebabkan pemadaman bergilir sepekan terakhir.
Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jawa Timur, Kemas Abdul Gaffur mengatakan sejak 20 Juni 2026 pukul 21.30 WIB, seluruh pelanggan di wilayah Jawa Timur telah kembali mendapatkan layanan kelistrikan secara normal.
"Dengan demikian, pemberitahuan jadwal manajemen beban yang sebelumnya disampaikan kepada masyarakat (di Jawa Timur) sudah tidak berlaku," ujar Abdul dalam keterangannya, Rabu (24/6).
Secara khusus, PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur menyampaikan apresiasi atas pengertian, dukungan dan kerja sama seluruh pelanggan selama proses penanganan gangguan berlangsung.
"Kedepan, PLN UID Jawa Timur akan terus memperkuat keandalan infrastruktur kelistrikan, guna menghadirkan kualitas layanan pasokan listrik yang andal bagi masyarakat," sambungnya.
Sementara itu, Manager Komunikasi dan TJSL PLN UID Jawa Timur, Dana Puspita Sari, mengatakan pemadaman bergilir dilakukan karena adanya kendala teknis pada dua unit pembangkit besar yang mengalami gangguan.
Akibatnya pembangkit tersebut tidak beroperasi secara maksimal dan menurunkan kemampuan sistem pasokan listrik. PLN pun melakukan manajemen beban dengan pemadaman bergilir di wilayah Jawa Timur.
"Untuk menjaga keandalan pasokan listrik kepada pelanggan, PLN melakukan manajemen beban secara terbatas dan terukur di sejumlah wilayah. Manajemen beban ini bersifat sementara," terang Dana.
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J
Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs Uzbekistan: Ruben Dias Siap Hadapi Tim Bertahan
Viral! Pengakuan BEM FH UBK Usai Temui Gibran, Ngaku Terima Uang hingga Minta Maaf ke Mahasiswa
Penampakan Wajah Wanita yang Menipu Tantri Kotak dkk dengan Kerugian Mencapai Rp 10 Miliar
Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Laga Hidup-Mati, Siapa Bertahan dari Jurang Eliminasi?
Prediksi Skor Kolombia vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Daniel Munoz Motor Serangan Los Cafeteros
Prediksi Skor Panama vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Luka Modric Berburu Poin Pertama
Prediksi Skor Argentina vs Austria di Piala Dunia 2026: Menantikan Sihir Lionel Messi Hadapi Das Team
Prediksi Skor Prancis vs Irak di Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Siap Mengamuk Kalahkan Singa Mesopotamia