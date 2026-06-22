Usai Bertemu Presiden Prabowo, PLN Minta Maaf Terkait Pemadaman Bergilir di Pulau Jawa

JawaPos.com - Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya pemadaman listrik bergilir yang sempat melanda sejumlah wilayah di Pulau Jawa pada pekan lalu. Permintaan maaf tersebut disampaikan usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (22/6).

Darmawan mengakui gangguan pasokan listrik tersebut telah menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Karena itu, PLN menyampaikan penyesalan atas kondisi yang terjadi dan berkomitmen untuk terus meningkatkan keandalan sistem kelistrikan nasional.

"Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut," kata Darmawan Prasodjo di Kompleks Istana Kepresidenan.

Menurutnya, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai menunjukkan perbaikan, sejak Minggu (21/6). Sejumlah titik yang sebelumnya terdampak pemadaman bergilir juga telah berhasil ditekan sehingga pasokan listrik berangsur kembali normal.

Ia memastikan, PLN terus melakukan evaluasi dan langkah-langkah perbaikan guna memastikan kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan berbagai aspek operasional dan pasokan energi.

Karena itu, Darmawan menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang dinilai telah memberikan dukungan penuh selama proses penanganan gangguan sistem kelistrikan berlangsung.

"Kami memberikan apresiasi luar biasa atas dukungan, arahan, dan bimbingan dari pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, dalam hal ini Bapak Menteri Bahlil Lahadalia," ujarnya.

PLN, lanjut Darmawan, juga melakukan pembenahan tata kelola rantai pasok energi primer sebagai bagian dari langkah mitigasi untuk menjaga stabilitas pasokan listrik di berbagai wilayah.

Selain itu, perusahaan pelat merah tersebut memperkuat kesiapan pembangkit listrik, baik yang dioperasikan langsung oleh PLN maupun yang dikelola mitra swasta melalui skema Independent Power Producer (IPP).