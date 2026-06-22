Darmo Lapor ke Prabowo: Satu Pembangkit PLN kembali Operasi, Kelistrikan Jawa Berangsur Stabil

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo. (Dok. PLN)
JawaPos.com - Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, mengatakan perusahaan berhasil melakukan pemulihan operasional satu pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang sempat mengalami kendala teknis dan keluar dari sistem kelistrikan pulau Jawa.
Sebelumnya terdapat dua pembangkit besar milik IPP mengalami kendala teknis dan keluar dari sistem kelistrikan. Ia mengatakan, untuk menangani kondisi tersebut PLN bersama mitra bekerja sama melakukan perbaikan.
"Ada kabar yang baik, tadi malam satu pembangkit besar berhasil dipulihkan dan sinkron dengan sistem kelistrikan di Pulau Jawa dan mulai memasok listrik untuk sistem di Pulau Jawa," ujar pria yang akrab disapa Darmo itu kepada awak media, Senin (22/6).
Darmo mengatakan, PLN juga melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan juga melakukan penguatan pada pembangkit, baik itu milik PLN maupun milik mitra.
"Kami melakukan upaya all out 24 jam 7 hari seminggu, baik itu dalam melakukan monitoring, memetakan seluruh upaya kami agar perbaikan keandalan sistem listrik di Jawa ini bisa terus terjaga dan bahkan ditingkatkan," ujarnya.
Lanjutnya, ia memastikan bahwa pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit, baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra atau independent power producer (IPP).
"Minggu lalu mulai mengalir dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa," ucapnya.
Darmawan melanjutkan, perusahaan meminta maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan imbas dari gangguan pemadaman listrik bergilir yang terjadi pada pekan lalu.
"Untuk itu, sekali lagi kami mohon maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan terhadap masyarakat karena minggu lalu ada gangguan pemadaman bergilir. Kami mohon doa dukungan dari seluruh masyarakat agar upaya all out dari kami semuanya ini bisa dimudahkan dan berjalan dengan lancer," ungkapnya.
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