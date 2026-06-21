Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Novia Herawati
Minggu, 21 Juni 2026 | 23.12 WIB

Pemkot Surabaya Cari Tenaga Jagal Baru untuk RPH Tambak Osowilangun 

Pemkot Surabaya mencari tenaga jagal baru untuk RPH Tambak Osowilangun. (Humas Pemkot Surabaya) - Image

Pemkot Surabaya mencari tenaga jagal baru untuk RPH Tambak Osowilangun. (Humas Pemkot Surabaya)

JawaPos.com - Kabar gembira bagi masyarakat dan pelaku usaha pemotongan hewan. Pemkot Surabaya mencari tenaga jagal baru untuk mendukung operasional Rumah Potong Hewan (RPH) Tambak Osowilangun.

Sebagai informasi, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya resmi memindahkan operasional RPH Pegirian ke kawasan Tambak Osowilangun. Rumah potong hewan tersebut sudah beroperasi sejak 1 Juni 2026. 

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan tidak seluruh jagal yang sebelumnya beraktivitas di RPH Pegirian berpindah ke Tambak Osowilangun. Oleh karena itu, dibutuhkan tenaga jagal baru untuk bergabung.

"Jika ternyata jagal yang ada di Tambak Osowilangun itu jumlahnya kurang karena ada yang dari (RPH) Pegirian tidak berpindah ke sana, maka kami membuka kerja sama untuk tukang jagal yang baru," ujarnya, Minggu (21/6).

Menurut Eri Cahyadi, penambahan tenaga jagal diperlukan agar kapasitas layanan pemotongan hewan di Tambak Osowilangun tetap terjaga seiring beroperasinya RPH di tempat baru tersebut. 

Ia berharap sinergi yang selama ini terjalin dapat terus berlanjut di lokasi RPH baru. Menurutnya, keberadaan para jagal memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran pasokan daging bagi masyarakat. 

"Karena hari ini RPH juga berpindah ke Tambak Osowilangun, sehingga kita nanti berkolaborasi kembali. Kami berharap tetap terjadi pemenuhan kebutuhan daging dengan tetap dipenuhi oleh RPH," imbuh Eri Cahyadi.

Terkait perpindahan operasional RPH ke Tambak Osowilangun, Eri menjelaskan langkah tersebut bagian dari upaya peningkatan layanan yang tetap membutuhkan dukungan para jagal sebagai mitra kerja RPH Surabaya.

"Alhamdulillah terima kasih kepada seluruh jagal yang kemarin kita bersinergi di tempat yang lama (Pegirian), dan di tempat baru ini (RPH Tambak Osowilangun), kami membutuhkan jagal baru untuk memastikan aktivitas pemotongan hewan berjalan optimal," pungkas Eri.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Tags
Artikel Terkait
Surabaya Berhasil Tekan Pernikahan Dini, Angka Dispensasi Kawin Turun 61,63 persen - Image
Surabaya Raya

Surabaya Berhasil Tekan Pernikahan Dini, Angka Dispensasi Kawin Turun 61,63 persen

Selasa, 16 Juni 2026 | 21.19 WIB

Ramai Disebut Blokir NIK, Ini Penjelasan Pemkot Surabaya soal Mantan Suami Nunggak Nafkah Anak - Image
Surabaya Raya

Ramai Disebut Blokir NIK, Ini Penjelasan Pemkot Surabaya soal Mantan Suami Nunggak Nafkah Anak

Selasa, 9 Juni 2026 | 20.05 WIB

Awas! Aset Belum Dibalik Nama Bisa Bikin Gagal Dapat Bansos - Image
Surabaya Raya

Awas! Aset Belum Dibalik Nama Bisa Bikin Gagal Dapat Bansos

Senin, 8 Juni 2026 | 04.47 WIB

Terpopuler

Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga - Image
1

Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga

2

Prediksi Skor Ekuador vs Curacao di Piala Dunia 2026: La Tri Wajib Menang demi Lolos ke Babak 32 Besar

3

Prediksi Skor Jerman vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026: Ujian Sesungguhnya Die Mannschaft di Grup E

4

BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur

5

Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan

6

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Haiti: Danilo Ingin Selecao Kuasai Permainan

7

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

8

TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis

9

Jadwal Moto3 Ceko 2026! Veda Ega Pratama P14 dan Langsung Lolos Q2

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore