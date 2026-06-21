Pemkot Surabaya Cari Tenaga Jagal Baru untuk RPH Tambak Osowilangun 

Pemkot Surabaya mencari tenaga jagal baru untuk RPH Tambak Osowilangun. (Humas Pemkot Surabaya)
JawaPos.com - Kabar gembira bagi masyarakat dan pelaku usaha pemotongan hewan. Pemkot Surabaya mencari tenaga jagal baru untuk mendukung operasional Rumah Potong Hewan (RPH) Tambak Osowilangun.
Sebagai informasi, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya resmi memindahkan operasional RPH Pegirian ke kawasan Tambak Osowilangun. Rumah potong hewan tersebut sudah beroperasi sejak 1 Juni 2026.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan tidak seluruh jagal yang sebelumnya beraktivitas di RPH Pegirian berpindah ke Tambak Osowilangun. Oleh karena itu, dibutuhkan tenaga jagal baru untuk bergabung.
"Jika ternyata jagal yang ada di Tambak Osowilangun itu jumlahnya kurang karena ada yang dari (RPH) Pegirian tidak berpindah ke sana, maka kami membuka kerja sama untuk tukang jagal yang baru," ujarnya, Minggu (21/6).
Menurut Eri Cahyadi, penambahan tenaga jagal diperlukan agar kapasitas layanan pemotongan hewan di Tambak Osowilangun tetap terjaga seiring beroperasinya RPH di tempat baru tersebut.
Ia berharap sinergi yang selama ini terjalin dapat terus berlanjut di lokasi RPH baru. Menurutnya, keberadaan para jagal memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran pasokan daging bagi masyarakat.
"Karena hari ini RPH juga berpindah ke Tambak Osowilangun, sehingga kita nanti berkolaborasi kembali. Kami berharap tetap terjadi pemenuhan kebutuhan daging dengan tetap dipenuhi oleh RPH," imbuh Eri Cahyadi.
Terkait perpindahan operasional RPH ke Tambak Osowilangun, Eri menjelaskan langkah tersebut bagian dari upaya peningkatan layanan yang tetap membutuhkan dukungan para jagal sebagai mitra kerja RPH Surabaya.
"Alhamdulillah terima kasih kepada seluruh jagal yang kemarin kita bersinergi di tempat yang lama (Pegirian), dan di tempat baru ini (RPH Tambak Osowilangun), kami membutuhkan jagal baru untuk memastikan aktivitas pemotongan hewan berjalan optimal," pungkas Eri.
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