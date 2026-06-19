Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Novia Herawati
Sabtu, 20 Juni 2026 | 04.06 WIB

Meski Listrik Padam, KA Jarak Jauh dan Lokal Surabaya Tetap Jalan

Potret Stasiun Surabaya Gubeng saat terjadi pemadaman listrik. (Humas KAI Daop 8 Surabaya) - Image

Potret Stasiun Surabaya Gubeng saat terjadi pemadaman listrik. (Humas KAI Daop 8 Surabaya)

JawaPos.com - PT KAI Daerah Operasi (Daop) 8 Surabaya memastikan operasional kereta api (KA) serta layanan penumpang di Stasiun Surabaya Gubeng tetap berlangsung normal, Jumat (19/6).

Hal tersebut disampaikan Pelaksana Harian Manager Humas Daop 8 Surabaya, Erlangga Budi Laksono, menyusul adanya pemadaman listrik di sebagian besar wilayah Surabaya sejak sore hari.

Pemadaman listrik sempat mengganggu aktivitas di sejumlah ruas kota. Sejumlah lampu lalu lintas mati, sistem palang perlintasan kereta terganggu, serta penerangan di beberapa area stasiun ikut padam.

Kendati demikian, Erlangga memastikan operasional KA tidak terdampak, layanan perjalanan kereta api, baik itu KA Jarak Jauh maupun KA Lokal di Stasiun Surabaya Gubeng tetap berjalan sesuai jadwal.

"Pemadaman ini terjadi akibat pasokan listrik dari PLN yang terhenti di wilayah tersebut. Namun masyarakat tidak perlu panik saat terjadi gangguan pada pasokan listrik," ujar Erlangga dalam keterangannya, Jumat (19/6).

KAI Daop 8 Surabaya mengimbau para penumpang agar tetap waspada dan berhati-hati selama berada di stasiun. Penumpang juga diminta mematuhi seluruh arahan yang diberikan oleh petugas.

"Jangan khawatir, beberapa fasilitas (di Stasiun Surabaya Gubeng) untuk layanan penumpang kereta api masih tetap beroperasi normal pasokan aliran listrik dari fasilitas genset stasiun,” sambungnya.

Terpisah, PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur membenarkan adanya pemadaman bergilir pada sejumlah daerah di Jawa Timur, seperti Surabaya, Sidoarjo, Malang, dan daerah lainnya.

Manager Komunikasi dan TJSL PLN UID Jatim, Dana Puspita Sari mati mengungkapkan pemadaman dilakukan karena adanya kendala teknis pada dua pembangkit besar, sehingga pasokan listrik menjadi terganggu.

"PLN memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan. Manajemen beban ini bersifat sementara dan akan segera dihentikan secara bertahap seiring dengan membaiknya kondisi pasokan sistem," pungkas Dana. 

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Tags
Artikel Terkait
10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Gubeng Surabaya, Cocok Buat Transit Singkat Saat Lapar Melanda - Image
Kuliner

10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Gubeng Surabaya, Cocok Buat Transit Singkat Saat Lapar Melanda

Senin, 4 Mei 2026 | 16.40 WIB

Turis Asing Serbu Kereta Api di Jatim Selama Lebaran 2026, Surabaya Gubeng Paling Ramai! - Image
Surabaya Raya

Turis Asing Serbu Kereta Api di Jatim Selama Lebaran 2026, Surabaya Gubeng Paling Ramai!

Selasa, 31 Maret 2026 | 23.28 WIB

Stasiun KAI Daop 8 Surabaya Tembus 52 Ribu Penumpang sehari di Puncak Arus Balik Kedua - Image
Surabaya Raya

Stasiun KAI Daop 8 Surabaya Tembus 52 Ribu Penumpang sehari di Puncak Arus Balik Kedua

Minggu, 29 Maret 2026 | 21.25 WIB

Terpopuler

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya - Image
1

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya

2

Bocor ke Publik! 2 Alasan Krusial Ramadhan Sananta Mau Gabung ke Persebaya Surabaya

3

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Daftar Pemain Ghana dan Panama di Grup L Piala Dunia 2026

6

Prediksi Skor Austria vs Yordania di Piala Dunia 2026: Debut Bersejarah Wakil Asia Terancam di Laga Pertama

7

Sudah Masuk KBLI, Konten Kreator Didorong Punya NIB untuk Perkuat Legalitas

8

TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis

9

Prediksi Skor Timnas Portugal vs RD Kongo, Duel Pembuka Grup K Piala Dunia 2026 yang Sarat Ambisi

10

Foto Prabowo-Gibran Dipasang di Salib Merah saat Demo di Monas, PMKRI: Simbol Dua Pendosa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore