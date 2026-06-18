KAI Daop 8 Surabaya Layani 205 Ribu Penumpang Selama Libur Tahun Baru Islam 2026

JawaPos.com - PT KAI Daerah Operasi (Daop) 8 Surabaya melayani lebih dari 205 ribu penumpang selama periode libur panjang memperingati Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, 12 - 16 Juni 2026.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono, menyampaikan selama periode tersebut, tercatat 205.695 penumpang naik dan turun dari sejumlah stasiun di wilayah tersebut.

"Kami melayani sebanyak 205.695 penumpang, terdiri dari 104.524 penumpang berangkat dan 101.171 penumpang datang di berbagai stasiun wilayah Daop 8 Surabaya," tuturnya di Surabaya, Kamis (18/6).

Menurut Mahendro, meningkatnya jumlah penumpang menjadi indikator kuat meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan kereta api yang terus bertransformasi dan berkembang.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada pelanggan yang telah mempercayakan perjalanannya kepada KAI. Antusiasme ini merupakan bukti nyata bahwa layanan kami dipercaya sebagai moda transportasi yang aman, nyaman, dan tepat waktu," imbuhnya.

Berdasarkan data operasional KAI Daop 8, Stasiun Sudabaya Pasar Turi menjadi stasiun dengan volume penumpang tertinggi, yakni 60.438 penumpang, terdiri dari 31.346 berangkat dan 29.092 tiba.

Stasiun Surabaya Gubeng menyusul di urutan kedua. Stasiun yang berada di pusat kota ini melayani 59.211 penumpang, terdiri dari 30.647 penumpang berangkat dan 28.564 penumpang datang.

Mahendro menyebut kelancaran operasional selama libur panjang didukung kesiapan petugas di berbagai lini yang bekerja optimal untuk memastikan perjalanan penumpang berlangsung aman, lancar, dan nyaman dari keberangkatan hingga tiba di tujuan.