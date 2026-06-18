Mahasiswi Unair Diduga Gelapkan Sumbangan KIP Kuliah Rp 97 Juta, Ini Penjelasan Kampus

JawaPos.com - Pihak Universitas Airlangga, akhirnya buka suara terkait seorang mahasiswi Unair berinisial YIP, yang diduga melakukan penggelapan dana sumbangan mahasiswa KIP Kuliah hingga Rp 97 juta.

Kasus tersebut viral setelah diunggal oleh akun Instagram @unairjournal. Dalam unggahan tersebut, uang Rp 97 juta itu berasal dari iuran penerima KIP di organisasi AUBMO (Airlangga University Bidik Misi Organization.

Ketua Pusat Humas dan Protokol (PHMP) Universitas Airlangga, Pulung Siswantara, mengatakan bahwa perwakilan AUBMO sudah memberikan klarifikasi kepada Direktorat Kemahasiswaan kampus.

“Dari hasil klarifikasi, ditemukan permasalahan yang lebih mengarah pada administrasi dan tata kelola keuangan organisasi, khususnya terkait penggunaan rekening pribadi dalam pengelolaan dana kegiatan,” ujarnya, Kamis (18/7).

Ia menjelaskan, penghimpunan dana yang dilakukan AUBMO sebenarnya telah diketahui oleh pihak terkait. Dalam pelaksanaannya, tidak ada kewajiban pelaporan khusus sebagaimana yang dipahami oleh sebagian pihak.

Menurut Pulung, seluruh organisasi kemahasiswaan perlu menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola yang baik dalam menjalankan aktivitas dan pengelolaan keuangan.

“AUBMO bersama Direktorat Kemahasiswaan Unair berkomitmen melakukan pembenahan administrasi, termasuk mekanisme pengelolaan keuangan dan penggunaan rekening organisasi yang lebih sesuai (transparan)," imbuhnya.

Sementara itu, penyelesaian kewajiban yang masih ada, dalam artian uang Rp 97 juta yang diduga digelapkan YIP, akan ditempuh melalui mekanisme internal organisasi dengan skema penyelesaian yang dilakukan secara bertahap.

“Universitas terus melakukan pendampingan dan monitoring agar proses penyelesaian berjalan sesuai kesepakatan serta menjadi momentum perbaikan tata kelola organisasi kemahasiswaan ke depan,” pungkas Pulung.