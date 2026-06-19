Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Novia Herawati
Jumat, 19 Juni 2026 | 17.31 WIB

Mahasiswi Unair Gelapkan Dana Rp 103 Juta untuk Bayar Pinjol dan Kebutuhan Sehari-hari

Mahasiswi Unair berinisial YIP menguploud video klarifikasi terkait kasus dugaan korupsi penggelapan dana sumbangan KIP Kuliah di AUBMO sebesar Rp 103 juta. (Instagram @bidikmisikipkunair) - Image

Mahasiswi Unair berinisial YIP menguploud video klarifikasi terkait kasus dugaan korupsi penggelapan dana sumbangan KIP Kuliah di AUBMO sebesar Rp 103 juta. (Instagram @bidikmisikipkunair)

JawaPos.com - Mahasiswi Universitas Airlangga (Unair), Yuni llma Permatasari alias YIP, telah mengakui kesalahannya karena telah menyalahgunakan dana sumbangan mahasiswa KIP Kuliah sebesar Rp 103 Juta. 

Pengakuan ini muncul setelah kasus dugaan penggelapan uang di lingkungan organisasi mahasiswa KIP Kuliah Unair atau Airlangga University Bidik Misi Organization (AUBMO), mencuat dan viral di media sosial. 

"Saya mengakui bahwa saya telah melakukan tindakan penyalahgunaan amanah dengan menggunakan dana organisasi untuk kepentingan pribadi," ujarnya dalam video klarifikasi, dikutip JawaPos.com, Jumat (19/6).

Ia menekankan bahwa penyalahgunaan dana organisasi teraebut dilakukan secara sadar untuk kepentingan pribadi, serta tidak melibatkan pengurus maupun Badan Pengurus Harian (BPH) AUBMO lainnya.

"Asal bentuk keterbukaan, tindakan penyalahgunaan dana ini terjadi secara bertahap dengan total nominal sebesar Rp 103.336.457. Dana tersebut secara umum habis saya gunakan untuk beberapa mendesak pribadi," imbuhnya. 

Kepentingan pribadi yang dimaksud Yuni, antara lain melunasi pinjaman online (pinjol), memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, serta membiayai pengobatan orang tuanya yang sempat mengalami kecelakaan. 

"Namun, kondisi dan kesulitan tersebut sama sekali bukan menjadi pembenaran atas tindakan saya. Saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan ini tidak semestinya menyalahgunakan amanah yang telah diberikan," ucap Yuni.

Ia mengaku sempat berdalih bahwa ada kesalahan transfer saat menggunakan dana tersebut. Namun, sebelum kasus tersebut viral, Yuni tergerak untuk mengungkapkan seluruh persoalan yang terjadi.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
Mahasiswi Unair Diduga Gelapkan Sumbangan KIP Kuliah Rp 97 Juta, Ini Penjelasan Kampus - Image
Surabaya Raya

Mahasiswi Unair Diduga Gelapkan Sumbangan KIP Kuliah Rp 97 Juta, Ini Penjelasan Kampus

Kamis, 18 Juni 2026 | 15.22 WIB

Vicky Prasetyo Dilaporkan Pengusaha ke Polda Jatim, Diduga Gelapkan Uang Rp 213 Juta - Image
Entertainment

Vicky Prasetyo Dilaporkan Pengusaha ke Polda Jatim, Diduga Gelapkan Uang Rp 213 Juta

Jumat, 12 Juni 2026 | 05.10 WIB

Tak Kerja Sama Langsung dengan Hanania Travel, Paula Verhoeven Berangkat Umrah Lewat Rumpi - Image
Kasuistika

Tak Kerja Sama Langsung dengan Hanania Travel, Paula Verhoeven Berangkat Umrah Lewat Rumpi

Jumat, 12 Juni 2026 | 02.12 WIB

Terpopuler

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya - Image
1

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya

2

Bocor ke Publik! 2 Alasan Krusial Ramadhan Sananta Mau Gabung ke Persebaya Surabaya

3

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Daftar Pemain Ghana dan Panama di Grup L Piala Dunia 2026

6

Prediksi Skor Austria vs Yordania di Piala Dunia 2026: Debut Bersejarah Wakil Asia Terancam di Laga Pertama

7

Sudah Masuk KBLI, Konten Kreator Didorong Punya NIB untuk Perkuat Legalitas

8

TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis

9

Prediksi Skor Timnas Portugal vs RD Kongo, Duel Pembuka Grup K Piala Dunia 2026 yang Sarat Ambisi

10

Foto Prabowo-Gibran Dipasang di Salib Merah saat Demo di Monas, PMKRI: Simbol Dua Pendosa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore