Jadi Ajang Ekspresi Anak Muda, Yamaha Classy Modifest 2026 di Surabaya Ditutup Meriah

Event Yamaha Classy Modifest 2026 di Surabaya ditutup meriah dengan pengumuman pemenang kontes modifikasi Filano dan Fazzio, Minggu (7/6). (Satrio Maulana Maheswara/JawaPos.com)
JawaPos.com - PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) resmi menutup rangkaian Yamaha Classy Modifest 2026 di Atrium Royal Plaza Surabaya, dengan meriah pada Minggu malam (7/6).
Acara ini sudah berlangsung sepekan sejak 1 Juni. Meski baru pertama kali digelar di Surabaya, antusiasme warga Kota Pahlawan cukup tinggi, terlihat dari banyaknya kendaraan modifikasi yang berpartisipasi.
Dari pantauan JawaPos.com, puluhan kendaraan dari kelas Yamaha Classy Series, yakni Fazzio Hybrid dan Grand Filano, terparkir rapi sepanjang area pameran di Atrium Royal Plaza Surabaya.
Beragam konsep modifikasi ditampilkan, mulai dari tema retro, colorful, hingga grafis bergaya karakter dan ilustrasi artistik. Deretan motor yang dipajang di kedua sisi area menciptakan nuansa layaknya galeri kreativitas otomotif.
Manager Promosion, PT Yamaha STSJ, William Saputra Wibowo, mengatakan Yamaha Classy Modifest sudah digelar selama tiga tahun berturut-turut sejak 2024. Tahun ini, roadshow digelar di lima kota selama Mei - Juni 2025.
Rangkaian dimulai di Bali, kemudian berlanjut ke Surabaya, Bandung, Makassar, dan berakhir di Yogyakarta. William menyebut event ini hadir bukan sebagai ajang modifikasi saja, melainkan festival kreativitas bagi generasi muda.
“Melalui Yamaha Classy Modifest, kami ingin menghadirkan ruang bagi generasi muda untuk mengekspresikan karakter mereka. Kita ini kan produksi motor bukan sekadar untuk pemakaian sehari-hari," ujarnya, Senin (8/6).
Tidak hanya menampilkan kontes modifikasi motor, Yamaha Classy Modifest 2026 dikemas sebagai lifestyle festival yang memadukan unsur otomotif, fashion, komunitas, entertainment, hingga creative competition.
"Konsep ini sebagai bentuk pengembangan dari karakter Yamaha Classy Series yang dikenal stylish, expressive, dan modern. Apalagi pengguna Fazzio dan Filano adalah didominasi generasi muda," imbuh William.
Sejumlah kompetisi pendukung turut memeriahkan Yamaha Classy Modifest 2026 Surabaya, mulai dari E-Sport & Mobile Legends Competition, Cheerleading Competition, Billiard Competition, Photography Competition.
Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16
Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik
Profil Irjen Pipit Rismanto, Pati Polri yang Diungkap IPW Diduga Diperiksa Propam Polri Terkait Dugaan Korupsi Pertambangan
Viral! Diduga Dana Operasional Belum Cair, Sejumlah SPPG Mogok Operasional Mulai 8 Juni 2026
Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar
Viral Pengemudi Ojek Pangkalan Getok Harga Rp 400 Ribu Senayan-Bundaran HI, Modus Bilang Tarif "58"
Resmi! Veda Ega Pratama Kena Long Lap Penalty, Peluang Podium Moto3 Hungaria 2026 Terancam?
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Isu Reshuffle Kabinet Sempat Mencuat, Siapa Saja Menteri Berpotensi Diganti oleh Presiden Prabowo?