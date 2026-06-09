Jadi Ajang Ekspresi Anak Muda, Yamaha Classy Modifest 2026 di Surabaya Ditutup Meriah

JawaPos.com - PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) resmi menutup rangkaian Yamaha Classy Modifest 2026 di Atrium Royal Plaza Surabaya, dengan meriah pada Minggu malam (7/6).

Acara ini sudah berlangsung sepekan sejak 1 Juni. Meski baru pertama kali digelar di Surabaya, antusiasme warga Kota Pahlawan cukup tinggi, terlihat dari banyaknya kendaraan modifikasi yang berpartisipasi.

Dari pantauan JawaPos.com, puluhan kendaraan dari kelas Yamaha Classy Series, yakni Fazzio Hybrid dan Grand Filano, terparkir rapi sepanjang area pameran di Atrium Royal Plaza Surabaya.

Beragam konsep modifikasi ditampilkan, mulai dari tema retro, colorful, hingga grafis bergaya karakter dan ilustrasi artistik. Deretan motor yang dipajang di kedua sisi area menciptakan nuansa layaknya galeri kreativitas otomotif.

Manager Promosion, PT Yamaha STSJ, William Saputra Wibowo, mengatakan Yamaha Classy Modifest sudah digelar selama tiga tahun berturut-turut sejak 2024. Tahun ini, roadshow digelar di lima kota selama Mei - Juni 2025.

Rangkaian dimulai di Bali, kemudian berlanjut ke Surabaya, Bandung, Makassar, dan berakhir di Yogyakarta. William menyebut event ini hadir bukan sebagai ajang modifikasi saja, melainkan festival kreativitas bagi generasi muda.

“Melalui Yamaha Classy Modifest, kami ingin menghadirkan ruang bagi generasi muda untuk mengekspresikan karakter mereka. Kita ini kan produksi motor bukan sekadar untuk pemakaian sehari-hari," ujarnya, Senin (8/6).

Tidak hanya menampilkan kontes modifikasi motor, Yamaha Classy Modifest 2026 dikemas sebagai lifestyle festival yang memadukan unsur otomotif, fashion, komunitas, entertainment, hingga creative competition.

"Konsep ini sebagai bentuk pengembangan dari karakter Yamaha Classy Series yang dikenal stylish, expressive, dan modern. Apalagi pengguna Fazzio dan Filano adalah didominasi generasi muda," imbuh William.