Yamaha Gear Ultima Warna Baru Muncul di Pesta Rakyat Medern Kota Depok

JawaPos.com - Setelah sukses menarik perhatian masyarakat di Pekanbaru, Yamaha kembali menggelar Karnaval Gear Ultima di Depok, Jawa Barat, Sabtu (23/5/2026).

Acara bertema pesta rakyat modern ini menjadi ajang Yamaha memperkenalkan warna baru serta varian terbaru Gear Ultima Hybrid yang kini hadir lebih stylish dengan fitur Smart Key System untuk mendukung mobilitas keluarga modern.

Yamaha terus memperluas pendekatan kreatif kepada masyarakat lewat rangkaian acara Karnaval Gear Ultima yang akan hadir di 26 kota di Indonesia.

Setelah lebih dulu digelar di Pekanbaru pada 16–17 Mei 2026, kini festival tersebut resmi menyapa warga Depok, Jawa Barat dengan berbagai hiburan dan aktivitas interaktif untuk keluarga.

Karnaval Gear Ultima menjadi bagian dari strategi Yamaha untuk mendekatkan produk skuter matik keluarga kepada masyarakat melalui konsep pesta rakyat modern. Tidak hanya menghadirkan hiburan, acara ini juga menjadi momentum peluncuran warna baru dan varian terbaru.

Beberapa wilayah yang masuk dalam rangkaian roadshow ini antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara hingga Kalimantan Selatan.

Dalam acara tersebut, Yamaha memperkenalkan pilihan warna baru Gear Ultima yang tampil lebih segar dan modern.

Selain itu, Yamaha juga menghadirkan varian terbaru mulai dari Gear Ultima Hybrid, Hybrid Solid, hingga Gear Ultima Hybrid Smart yang kini dibekali Smart-Key System.

Chief Yamaha Area DDS 1 Bogor, Stephen, mengungkapkan varian terbaru Gear Ultima Hybrid Solid hadir dengan konsep warna yang lebih ekspresif dan atraktif.