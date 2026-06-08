Penjualan Yamaha di Jatim Naik 10 Persen, Fazzio Ternyata Lebih Laris dari Filano

Jejeran motor klasik Yamaha Fazzio dan Filano yang ikut dalam acara Yamaha Classy Modifest 2026 di Surabaya, Minggu (7/6). (Novia Herawati/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Penjualan sepeda motor Yamaha di Jawa Timur menunjukkan tren positif. Hingga Mei 2026, Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) mencatat pertumbuhannya lebih dari 10 persen.
Chief Area Jawa dan Kalimantan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, Tintan Gunawan, mengatakan kenaikan lebih dari 10 persen ini mencakup seluruh produk (all product) sepeda motor Yamaha.
"Penjualan sampai bulan Mei 2026, saya bilang lebih baik daripada tahun sebelumnya, kebaikannya lebih lah dari 10 persen," ujarnya dalam acara Yamaha Classy Modifest 2026 di Atrium Royal Plaza, Surabaya, Minggu (7/6).
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Dari berbagai produk Yamaha, Tintan menyebut sepeda motor Maxi series, seperti NMAX, AEROX, XMAX, LEXi, masih mendominasi pasar Yamaha di Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya.
"Setelah Maxi, di urutan kedua ada Classy series, yakni Fazio dan Filano. Pasar (Yamaha) Classy di Jawa Timur juga cukup besar ya. Fazio dan Filano ini banyak digunakan oleh anak muda range usia 25 - 35 tahun," imbuhnya.
Di pasar Surabaya, Yamaha Fazzio tercatat lebih laris dibandingkan Yamaha Filano dari sisi volume penjualan. Perbedaan harga menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi dominasi tersebut.
Yamaha Fazzio yang dibanderol lebih terjangkau membuatnya lebih mudah dijangkau konsumen muda, termasuk pelajar dan Gen Z. Karakter skutiknya yang lebih ringkas juga mendukung penggunaan harian.
Sementara itu, Yamaha Grand Filano memiliki posisi pasar yang berbeda dengan harga lebih tinggi. Model ini cenderung menyasar konsumen yang lebih dewasa dengan rentang usia sekitar 25–35 tahun.
"Yang menarik, Filano ternyata banyak dipakai oleh perempuan dan konsumen urban yang mengutamakan desain dan gaya. Tetapi kalau dilihat dari kuantitas, penjualan Filano masih di bawah Fazzio," terang Tintan.
Yamaha Classy Modifest 2026 Perdana di Surabaya
Manager Promosion, PT Yamaha STSJ, William Saputra Wibowo, mengatakan acara ini sudah digelar selama tiga tahun berturut-turut sejak 2024. Namun, baru tahun ini diselenggarakan di Kota Pahlawan.
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