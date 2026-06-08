Peduli Pesisir Laut Sidoarjo, Taruna Politeknik KP Sidoarjo Tanam 10.000 Mangrove Bersama Mamasyarakt dan Aktivis Lingkungan

JawaPos.com - Peringati Hari Laut Sedunia (World Ocean Day), Hari Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle Day), dan Road to Ocean Impact Summit 2026, Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo mengikuti kegiatan Marine Buddies Surabaya melalui aksi laut dengan penanaman 10.000 batang mangrove di Pantai Desa Segoro Tambak pada Minggu (7/6). Kegiatan ini merupakan rangkaian acara dan bagian dari kerja sama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Yayasan WWF Indonesia.

Penanaman bibit mangrove jenis Rhizophora sp. ini menggunakan metode tanam rumpun berjarak yang mana satu lubang diisi 10 bibit mangrove. Mangrove jenis ini dipilih karena memiliki kemampuan adaptasi yang baik terhadap kawasan pesisir berlumpur dengan pengaruh pasang surut aktif serta dinilai sesuai untuk mendukung upaya rehabilitasi ekosistem mangrove di wilayah pesisir Kabupaten Sidoarjo.

"Tantangan di lapangan kali ini benar-benar menguji fisik dan mental kami, medannya sangat menantang, beberapa taruna dan relawan sempat terjebak pada pasir dan lumpur yang dalam saat penanaman. Namun kesulitan itu justru mempererat kerja sama kami di lapangan,” ujar Muhammad Arji yang ikut kegiatan bersama tujuh taruna Politeknik KP Sidoarjo lainnya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian aksi nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik, khususnya masyarakat pesisir, serta mendorong aksi nyata dalam pelestarian laut, dan berperan mendorong praktik pengelolaan laut yang berkelanjutan sekaligus mendukung agenda ekonomi biru di Indonesia.

Melalui tagline “Kenali lautmu, wujudkan aksimu”, kegiatan ini mengedukasi masyarakat tentang peran mangrove bagi ekosistem laut, serta pentingnya mangrove terhadap serapan karbon yang lebih tinggi daripada tanaman terestrial. Harapan dari kegiatan ini adalah perluasan penanaman mangrove di wilayah kecamatan lain dan dilanjutkan dengan pemeliharaan yang berkelanjutan oleh Kelompok Pengawas Masyarakat (Pokmaswas) guna mencegah abrasi tambak.