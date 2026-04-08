Cocok bagi Penderita Diabetes, Ini 10 Buah dengan Rendah Gula yang Bisa Dikonsumsi

ilustrasi buah-buahan. (Freepik) JawaPos.com - Menjaga kadar gula darah tetap stabil sangat penting bagi penderita diabetes, salah satunya dengan memilih jenis makanan yang tepat, termasuk buah-buahan. Meskipun buah kaya akan vitamin, serat, dan antioksidan, tidak semua buah aman dikonsumsi karena kandungan gulanya berbeda-beda. Namun, ada beberapa buah yang secara alami rendah gula, sehingga aman dikonsumsi tanpa khawatir memicu lonjakan gula darah. Mengutip dari Healthline pada Rabu (8/4), berikut 10 buah rendah gula yang cocok untuk penderita diabetes.

1. Alpukat



Meskipun tidak memiliki rasa manis seperti kebanyakan buah lainnya, alpukat tetap dikategorikan sebagai buah. Alpukat sangat rendah gula karena dalam satu buahnya hanya terdapat sekitar 1 gram gula.



Selain itu, alpukat juga mengandung lemak sehat, terutama asam lemak tak jenuh tunggal, yang baik untuk kesehatan jantung dan dapat membantu menjaga rasa kenyang lebih lama.



Karena teksturnya yang lembut dan creamy, alpukat sering digunakan dalam berbagai olahan makanan, seperti salad, smoothie, dan lain-lain.



2. Lemon dan Jeruk Nipis



Lemon dan jeruk nipis dikenal dengan rasa asamnya yang khas, tetapi ternyata kandungan gulanya sangat rendah. Satu buah jeruk nipis hanya mengandung sekitar 1,13 gram gula, sedangkan lemon memiliki sekitar 2,1 gram gula.



Karena kandungan gulanya yang rendah, kedua buah ini sering digunakan sebagai bahan dalam minuman atau makanan untuk menambah rasa segar tanpa membuat kadar gula dalam tubuh meningkat.



Selain itu, lemon dan jeruk nipis kaya akan vitamin C, yang bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga kesehatan kulit.



3. Kiwi



Buah kiwi memiliki kulit berbulu dan daging berwarna hijau cerah dengan rasa yang manis dan asam.



Kiwi dikenal sebagai buah yang kaya akan vitamin C, yang dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga kesehatan kulit.



Selain itu, kandungan gulanya pun cukup rendah, yaitu hanya sekitar 6,7 gram per buah.



Buah ini juga mengandung banyak serat, yang baik untuk pencernaan dan bisa membantu mengontrol kadar gula darah. Kiwi bisa langsung dikonsumsi, dijadikan jus, atau dicampur dalam salad buah.



4. Grapefruit (Jeruk Bali)



Jeruk bali memiliki rasa yang sedikit pahit dan asam, tetapi tetap menyegarkan dan kaya akan manfaat. Dalam setengah buah jeruk bali, hanya terdapat 10,6 gram gula, yang jauh lebih rendah dibandingkan kebanyakan buah lainnya.



Buah ini sering dikonsumsi saat sarapan karena dapat membantu mempercepat metabolisme tubuh dan memberikan energi untuk memulai hari.



Selain rendah gula, jeruk bali juga mengandung banyak serat dan vitamin C, yang sangat baik untuk kesehatan jantung dan sistem kekebalan tubuh.



5. Melon Cantaloupe



Melon cantaloupe memiliki warna oranye cerah karena kandungan vitamin A yang tinggi.



Selain rasanya yang manis dan menyegarkan, buah ini termasuk dalam kategori buah rendah gula karena dalam satu cangkirnya hanya mengandung kurang dari 13 gram gula.



Meskipun lebih tinggi dibandingkan beberapa buah lainnya dalam daftar ini, jumlah gula dalam melon cantaloupe masih jauh lebih rendah dibandingkan minuman manis seperti soda, yang bisa mengandung hampir 40 gram gula dalam satu kaleng.



Buah ini juga memiliki kandungan air yang tinggi, sehingga baik untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi.



6. Jeruk



Jeruk merupakan salah satu buah yang paling populer dan sering kali dikonsumsi karena rasanya yang manis dan segar.



Kandungan gulanya juga masih tergolong aman, yaitu sekitar 14 gram per buah, yang lebih rendah dibandingkan banyak makanan manis lainnya.



Selain itu, jeruk juga mengandung vitamin C yang tinggi, yang berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan kulit, dan membantu tubuh menyerap zat besi lebih efektif.



Jeruk sering dikonsumsi dalam bentuk jus, dimakan langsung, atau dijadikan campuran dalam berbagai hidangan.



7. Persik (Peach)



Persik atau peach memiliki rasa yang sangat manis dan menyegarkan, tetapi ternyata kandungan gulanya tidak terlalu tinggi.



Dalam satu buah persik ukuran sedang, hanya terdapat kurang dari 13 gram gula, yang menjadikannya pilihan yang aman bagi mereka yang ingin mengurangi konsumsi gula tetapi tetap menikmati buah yang manis.



Selain itu, persik mengandung serat yang tinggi, yang baik untuk pencernaan dan dapat membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil.



Buah ini sering dimakan langsung, dijadikan isian dalam salad buah, atau digunakan sebagai bahan utama dalam berbagai hidangan pencuci mulut yang sehat.



8. Raspberry



Raspberry adalah salah satu buah dengan kandungan gula yang sangat rendah. Dalam satu cangkir raspberry, hanya terdapat sekitar 5 gram gula, atau setara dengan satu sendok teh gula.



Meskipun tidak terlalu manis, raspberry tetap menjadi pilihan camilan sehat karena kaya akan serat, yang membantu menjaga kesehatan pencernaan dan membuat perut kenyang lebih lama.



Buah ini juga mengandung banyak antioksidan, yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari radikal bebas dan memperlambat tanda-tanda penuaan.



9. Strawberry



Meskipun rasanya manis dan menyegarkan, strawberry ternyata memiliki kandungan gula yang cukup rendah.



Dalam satu cangkir strawberry segar, hanya terdapat sekitar 7 gram gula, sehingga buah ini tetap aman dikonsumsi oleh orang yang ingin mengontrol asupan gula harian mereka.



Selain itu, strawberry juga merupakan sumber vitamin C yang sangat baik, bahkan dalam satu porsi sudah memenuhi lebih dari 100% kebutuhan harian.



Vitamin C ini berperan penting dalam menjaga kesehatan kulit, meningkatkan sistem imun, dan membantu penyerapan zat besi dalam tubuh.



10. Blackberry



Blackberry juga termasuk dalam daftar buah rendah gula karena hanya mengandung sekitar 7 gram gula per cangkir.



Selain memiliki rasa yang unik dan lezat, blackberry kaya akan antioksidan yang berfungsi melindungi tubuh dari peradangan dan memperbaiki sel-sel yang rusak.



Buah ini juga mengandung tinggi serat, yang membantu memperlancar pencernaan dan menjaga kadar gula darah tetap stabil.



Karena nutrisinya yang kaya, blackberry sering dikonsumsi sebagai camilan sehat atau tambahan dalam oatmeal dan yogurt.