Idul Adha 1447 H, Panser Biru Sembelih 2 Sapi dan 3 Kambing, 650 Paket Daging Dibagikan

JawaPos.com - Hari Raya Iduladha 1447 H menjadi momen penuh kebersamaan bagi keluarga besar Panser Biru. Pada Rabu (27/5/2026), kelompok suporter PSIS Semarang tersebut kembali menggelar kegiatan penyembelihan hewan qurban di sekretariat mereka yang berada di kompleks Stadion Citarum, Kota Semarang.

Bukan sekadar agenda tahunan, kegiatan ini menjadi bukti bahwa kultur suporter tidak selalu identik dengan tribun, koreografi, atau dukungan saat pertandingan saja. Di balik hiruk-pikuk sepak bola, ada semangat berbagi dan kepedulian sosial yang terus dijaga oleh Panser Biru.

Tahun ini, Panser Biru menyembelih total dua ekor sapi dan tiga ekor kambing. Hewan qurban tersebut berasal dari berbagai pihak yang ikut mempercayakan qurbannya kepada Panser Biru. Satu ekor sapi berasal dari manajemen PSIS Semarang, satu ekor sapi dari Panser Biru, dua ekor kambing dari PS Store, dan satu ekor kambing dari Gus Muhammad Rizka.

Dari total hewan qurban tersebut, sebanyak 650 paket daging berhasil dibagikan kepada anggota Panser Biru dan masyarakat Kota Semarang serta sekitarnya.

Sejak pagi hari, suasana sekretariat Panser Biru terlihat ramai. Pengurus, korlap, anggota, Panser Girl hingga warga sekitar ikut terlibat dalam proses penyembelihan sampai pembagian daging qurban. Tidak ada sekat antara suporter dan masyarakat. Semua membaur dalam suasana guyub khas Semarang.

Ketua Harian Panser Biru, Galih Ndog, mengatakan bahwa program Panser Biru Berqurban terus berkembang dari tahun ke tahun. Ia bersyukur karena semakin banyak pihak yang ikut mendukung dan mempercayakan hewan qurbannya kepada Panser Biru.

“Alhamdulillah program Panser Biru berqurban masih terus berjalan dan semakin bertambah dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini kami bisa berqurban sapi dan ada beberapa hewan qurban yang sudah dipercayakan ke kami dari sohibul qurban, kami ucapkan terima kasih,” ujar Galih Ndog.

Menurutnya, Iduladha menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan antara suporter dengan masyarakat. Ia menegaskan bahwa Panser Biru juga bagian dari masyarakat, sehingga sudah semestinya hadir dan memberi manfaat di lingkungan sekitar.

“Dengan adanya momen Iduladha ini kami ingin lebih dekat lagi dengan masyarakat. Karena kami sadar Panser Biru juga bagian dari masyarakat, sudah selayaknya harus saling memberi dan membantu selagi kami bisa dan mampu,” lanjutnya.