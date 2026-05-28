Kurban Golkar DKI Jakarta 117 Ekor, Zaki Iskandar Ajak Masyarakat Bangun Semangat Saling Peduli

Golkar DKI melaksanakan pemotongan dan distribusi total 117 hewan kurban untuk disalurkan di wilayah Jakarta. (Istimewa)
JawaPos.com - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar DKI Jakarta kembali menunjukkan komitmen kepedulian sosial pada Hari Raya Iduladha 1447 H. Tahun ini, Golkar DKI melaksanakan pemotongan dan distribusi total 117 hewan kurban, yang terdiri atas 57 ekor sapi dan 60 ekor kambing, untuk disalurkan secara merata di lima wilayah kota administrasi Jakarta.
Ratusan hewan kurban tersebut berasal dari sumbangan Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar sebanyak 8 ekor sapi yang disebarkan di seluruh DPD II Golkar Jakarta dan BKKBN serta Sekretaris Basri Baco dengan 19 ekor sapi disebarkan di Dapil 1 Jakarta. Selain itu, Ketua Harian Judistira Hermawan berkurban 6 sapi, yang dibagikan di wilayah Cakung, Matraman Pulagadung, Penggilingan, DPD Jakut dan BKKBN.
Kurban lainnya berasal dari anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Golkar. Seperti Dadiyono sebanyak 26 ekor kambing, Andri Santosa 3 ekor sapi, Syafii Djohan 9 ekor kambing dan Sardi Wahab 2 ekor sapi. Sisa lainnya dari para kader partai.
Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar menyatakan, ibadah kurban mengajarkan manusia untuk saling memberi dan peduli terhadap sesama. Dengan kurban yang rutin digelar setiap tahun, Golkar ingin berbagi kebahagiaan, terutama kepada masyarakat yang membutuhkan.
”Pemotongan hewan dilaksanakan di berbagai tempat dan didistribusikan kepada masyarakat yang berhak menerima. Insya Allah, dengan Hari Raya Idul Adha dan program Golkar Berbagi ini, pelaksanaan kurban menjadi wujud ketaatan kita atas perintah Allah SWT,” kata Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar dalam seperti dilansir dari Antara di Jakarta.
Bang Zaki, sapaannya, berharap dengan berkurban dapat membawa ridho Allah SWT sekaligus mencerminkan nilai-nilai ketakwaan. Dengan berkurban, katanya, terus belajar mempraktikkan keikhlasan dan menghidupkan lagi semangat berbagi di masyarakat.
”Bagi Golkar, Idul Adha adalah kesempatan emas untuk mempererat persaudaraan dan membangun semangat saling peduli dalam kehidupan bermasyarakat,” ujar Ahmed Zaki Iskandar.
Lebih lanjut, Zaki mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga keharmonisan dan saling mendukung, terlebih dalam suasana Iduladha yang penuh berkah dan kebaikan. Dia menegaskan bahwa Partai Golkar akan selalu berkomitmen untuk hadir di tengah masyarakat, menjalin kedekatan, dan konsisten memperjuangkan aspirasi rakyat.
Wakil Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Bidang Kerohanian Ashraf Ali menyampaikan, esensi dari pemotongan hewan kurban ini adalah untuk memberikan kontribusi nyata agar masyarakat bisa ikut bergembira.
