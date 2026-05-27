RPH Surabaya Sembelih 180 Sapi Kurban, Jasa Potong Laris saat Idul Adha 2026

Suasana pemotongan hewan di RPH Pegirian, Surabaya. Selama Iduladha, RPH dijadwalkan menyembelih 180 sapi kurban, Rabu (27/5). (Novia Herawati/JawaPos.com)
JawaPos.com - Selain peternak, momen Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah/ 2026 Masehi juga membawa berkah bagi jasa potong, seperti yang dirasakan PT Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya Perseroda.
Direktur Utama RPH Surabaya, Fajar Arifianto Isnugroho menyebut selama Hari Raya Iduladha 2025, ada 180 sapi kurban siap disembelih di RPH ini. Lokasi RPH ada di Jalan Pegirian No.258, Sidotopo, Kecamatan Semampir, Surabaya.
Ratusan sapi dijadwalkan disembelih bergantian mulai Rabu (17/5) sampai Sabtu (30/5). Khusus hari pertama Iduladha, Fajar sebut ada 70 sapi yang disembelih di RPH Surabaya.
"Kemudian sapi yang disembelih besok, Kamis (28/5) 68 ekor, Jumat (29/5) 35 ekor, dan Sabtu (30/5) 7 ekor. Kami masih buka kesempatan bagi warga yang ingin potong di RPH Surabaya," ucapnya, Rabu (27/5).
Fajar bilang RPH Surabaya masih buka pendaftaran jasa pemotongan kurban untuk slot Jumat (29/5) dan Sabtu (30/5). Pendaftaran akan ditutup Kamis (28/5) besok.
Pada Iduladha tahun ini, RPH Surabaya tidak jual hewan kurban. Perusahaan hanya sediakan layanan pemotongan, pengemasan, dan pengiriman dengan tarif Rp 2,8 juta per ekor sapi.
Selain itu, tersedia layanan potong dan lepas tulang dengan biaya Rp 2 juta. Skema ini memungkinkan panitia kurban tetap lakukan pencacahan dan pengemasan mandiri.
Fajar pastikan proses penyembelihan di RPH Surabaya pakai tiga prinsip utama. Yakni memastikan hewan sehat, penyembelihan sesuai syariat, dan menjamin keamanan daging konsumsi masyarakat.
