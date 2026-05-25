Pendapat Ulama 4 Madzhab Soal Hukum Potong Kuku dan Rambut Ketika Berkurban

Ilustrasi kurban.
JawaPos.com - Tema tentang hukum potong kuku dan rambut bagi orang yang berkurban kembali mengemuka menjadi bahan perbincangan banyak orang menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 yang akan jatuh pada Rabu, 27 Mei 2026 mendatang.
Tema ini termasuk perkara khilafiyah dimana ulama memiliki perbedaan pendapat. Ada ulama berpendapat, hukum potong kuku dan rambut bagi orang yang berkurban (shahibul qurban) hukumnya makruh, mubah, bahkan ada ulama yang menghukuminya haram atau dilarang.
Perbedaan hukum memotong kuku dan rambut bagi orang yang berkurban ini tercermin dari pendapat ulama dari 4 madzhab, sebagaimana dilansir dari NU Online.
Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi’i mengkategorikan sunnah tidak memotong rambut dan kuku khusus bagi mereka yang akan berkurban. Ini berlaku sejak awal bulan Dzulhijjah sampai dengan selesai penyembelihan hewan kurban.
Jika orang yang akan berkurban ternyata memotong kuku dan rambutnya, Madzhab Syafi'i dan Madzhab Maliki menghukuminya sebagai makruh. Itu artinya, tidak masalah atau tidak mengakibatkan dosa apabila orang tersebut melaksanakannya.
Madzhab Hanafi berpendapat, memotong kuku dan rambut orang yang hendak berkurban hukumnya mubah alias boleh, tidak makruh, dan tidak pula sunnah. Bagi madzhab Hanafi, memotong kuku dan rambut orang yang berkurban diperbolehkan kapan saja dan tidak ada anjuran khusus untuk menahannya sejak tanggal 1 Dzulhijjah.
Adapun Madzhab Hambali menyatakan, hukum memotong kuku dan rambut bagi orang yang berkurban adalah haram atau tidak boleh dilakukan sejak memasuki tanggal 1 bulan Dzulhijjah hingga hewan kurbannya selesai disembelih.
Pangkal terjadinya khilafiyah di kalangan ulama tentang hukum memotong kuku dan rambut bagi orang yang hendak berkurban terletak bagaimana mereka memahami hadist riwayat Ummu Salamah berikut.
إذا دخل العشر من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا حتى يضحي
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi
Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Gelombang Dukungan untuk Nicko Widjaja Menguat Usai Tuntutan 11 Tahun
17 Kuliner Gado-Gado Paling Laris di Jakarta, Cocok untuk Makan Siang Bersama Teman dan Keluarga
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik