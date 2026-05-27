Momen Khidmat Khofifah - Emil Salat Idul Adha di Masjid Nasional Al Akbar Surabaya

Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa - Emil Elestianto Dardak melaksanakan Salat Idul Adha di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Rabu (27/5). (Novia Herawati/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa - Emil Elestianto Dardak kompak melaksanakan Salat Idul adha di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya pada Rabu pagi (27/5).
Mereka berbaur dengan puluhan ribu umat Islam dari Surabaya dan sekitarnya melaksanakan Salat Id di Masjid terbesar kedua di Indonesia, setelah Masjid Istiqlal Jakarta, dengan suasana khidmat.
Dari pantauan awak media di lokasi, sejak ba'da subuh, puluhan jemaah dari berbagai penjuru Kota Pahlawan dan sekitarnya mulai berdatangan. Tak butuh waktu lama, dua lantai masjid dan area halaman terisi penuh.
Para jemaah tertib mengikuti arahan panitia. Di satu sudut, jemaah laki-laki berjejer rapi dengan baju koko dan peci. Di sudut lain, jemaah perempuan juga tertib membentangkan sajadah dengan warna dan motif yang beragam.
Sebelum Shalat Id dimulai, Gubernur Khofifah menyampaikan sambutan singkat. Ia mengajak seluruh jemaah yang hadir untuk mendoakan jemaah haji dapat menjalankan ibadah di Tanah Suci, Makkah.
"Mari bersama-sama mendoakan saudara kita yang sedang menjalankan ibadah haji, mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan, kekuatan, kekhusyukan dan kembali menjadi haji yang mabrur dan hajjah mabrurah," ujarnya.
Secara khusus, Khofifah menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat atas antusiasme-nya melaksanakan Salat Iduladha dan menitipkan hewan kurbannya di Masjid Nasional Al Akbar.
"Terima kasih panjenengan (anda) semua menjalankan ibadah Salat Iduladha di Masjid Nasional Al Akbar dan panjenengan semua berkenan untuk menitipkan hewan kurban di sini," imbuh Khofifah.
Salat Idul Adha dimulai sekitar pukul 06.00 WIB, dipimpin Imam Besar KH Abdul Hamid Abdullah. Sementara khutbah disampaikan Ketua Umum MUI Jatim, Prof. Abd. Halim Soebahar dengan tema "Belajar dari Keteladanan Nabi Ibrahim dan Ismail untuk Membina Generasi Unggul".
