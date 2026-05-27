18 Tradisi Unik Perayaan Idul Adha di Berbagai Negara, dari Henna Hingga Parade Kuda

Tradisi unik perayaan Idul Adha dari berbaga negara / foto : Magnific/ freepik
JawaPos.com – Idul Adha merupakan perayaan besar umat Islam yang dirayakan di seluruh penjuru dunia dengan cara yang beragam.
Setiap negara memiliki tradisi unik tersendiri dalam menyambut dan merayakan hari raya kurban ini.
Mulai dari menghias hewan kurban, menggelar parade, hingga membuka rumah untuk tamu, semua mencerminkan kekayaan budaya lokal yang berpadu dengan nilai keislaman.
Dilansir dari laman Bank Sinarmas dan Yatim Mandiri pada Rabu (27/5), berikut enam tradisi unik perayaan Idul Adha dari berbaga negara di dunia.
Baca Juga: Makna Hari Tasyrik dalam Tradisi Islam Setelah Perayaan Idul Adha dan Penyembelihan Kurban
Umat Muslim di Filipina cenderung mengurbankan kambing atau sapi, bukan domba seperti di banyak negara lain.
Hari libur Idul Adha umumnya hanya diumumkan di wilayah mayoritas Muslim seperti Mindanao dan Sulu.
Momen ini menjadi ajang penting untuk mempererat silaturahmi antarumat Islam di negara yang mayoritas penduduknya beragama non-Muslim.
Idul Adha di Maroko dikenal sebagai "lebaran agung" dan dirayakan selama tiga hari penuh dengan berbagai kegiatan.
Salah satu kekhasan di sini adalah mengoleskan henna pada tanduk hewan kurban, biasanya domba, sebagai simbol doa dan penghormatan.
Keluarga-keluarga berkumpul untuk menyembelih hewan kurban lalu menyajikan hidangan seperti kebab, tagine, dan couscous.
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
Pemerintah Cabut Izin 2.231 Pengecer dan Distributor Pupuk Subsidi yang Rugikan Petani
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang
Abu Janda Dilaporkan ke Polisi Oleh Ikatan Keluarga Minang Hari Ini, Buntut Sebut Sumbar 'Barbar' dan Intoleran
Orang yang Semakin Cantik Secara Fisik Seiring Bertambahnya Usia Biasanya Mengadopsi 6 Kebiasaan Sehari-hari Ini Menurut Psikologi
Sebut Sumbar 'Barbar' dan Kristen Fobia, DPP IKM Siap Laporkan Abu Janda ke Mabes Polri Selasa Besok!
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
9 Mall Terbaik di Semarang, Selalu Jadi Andalan Wisatawan Saat Liburan Cari Hiburan