18 Tradisi Unik Perayaan Idul Adha di Berbagai Negara, dari Henna Hingga Parade Kuda

JawaPos.com – Idul Adha merupakan perayaan besar umat Islam yang dirayakan di seluruh penjuru dunia dengan cara yang beragam.

Setiap negara memiliki tradisi unik tersendiri dalam menyambut dan merayakan hari raya kurban ini.

Mulai dari menghias hewan kurban, menggelar parade, hingga membuka rumah untuk tamu, semua mencerminkan kekayaan budaya lokal yang berpadu dengan nilai keislaman.

Dilansir dari laman Bank Sinarmas dan Yatim Mandiri pada Rabu (27/5), berikut enam tradisi unik perayaan Idul Adha dari berbaga negara di dunia.

Filipina Umat Muslim di Filipina cenderung mengurbankan kambing atau sapi, bukan domba seperti di banyak negara lain.

Hari libur Idul Adha umumnya hanya diumumkan di wilayah mayoritas Muslim seperti Mindanao dan Sulu.

Momen ini menjadi ajang penting untuk mempererat silaturahmi antarumat Islam di negara yang mayoritas penduduknya beragama non-Muslim.

Maroko Idul Adha di Maroko dikenal sebagai "lebaran agung" dan dirayakan selama tiga hari penuh dengan berbagai kegiatan.

Salah satu kekhasan di sini adalah mengoleskan henna pada tanduk hewan kurban, biasanya domba, sebagai simbol doa dan penghormatan.