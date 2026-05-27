12 Ide Masakan Enak Olahan Daging Kurban saat Idul Adha, Resep Menarik buat Keluarga

JawaPos.com – Idul Adha menjadi momen yang tepat untuk mengolah daging kurban menjadi berbagai hidangan enak yang menggugah selera.

Ada banyak ide masakan berbasis daging yang bisa dicoba di rumah tanpa perlu keahlian memasak khusus.

Resep berikut menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan di pasar maupun warung sayur terdekat.

Dari olahan berkuah hingga goreng rempah, semua bisa jadi pilihan menu istimewa keluarga.

Dilansir dari laman Bank Sinarmas dan Numan Life pada Rabu (27/5), berikut 12 ide masakan resep enak untuk olahan daging kurban saat Idul Adha.

Sate daging klasik bumbu kecap Sate daging sapi atau kambing menjadi salah satu olahan yang paling banyak dibuat saat musim kurban tiba.

Daging dipotong dadu, lalu direndam dalam campuran bawang putih, merica, kecap manis, dan sedikit minyak sebelum ditusuk.

Proses pemanggangan dilakukan dengan api kecil sambil daging terus diolesi sisa bumbu agar rasa meresap dan merata.

Gunakan grill pan anti lengket agar hasil bakaran matang sempurna dan tidak lengket saat dipanggang.