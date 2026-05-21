Imigrasi Surabaya Terbitkan 34.857 Paspor pada Kuartal I 2026, e-Paspor Mendominasi

JawaPos.com - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya mencatat selama kuartal I 2026 (Januari - Maret), sebanyak 34.857 paspor telah diterbitkan. Dari jumlah tersebut, paspor elektronik (e-Paspor) mendominasi.

Hal ini disampaikan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Agus Winarto, dalam kegiatan Media Gathering bertajuk “Sinergi Imigrasi dan Media dalam Mengawal Informasi Publik”, Kamis (21/5).

"Berdasarkan data kuartal I 2026, kami mencatat 34.857 paspor telah diterbitkan, dengan rincian 5.771 paspor biasa 48 halaman, 29.086 paspor elektronik 48 halaman, dan 494 paspor elektronik polikarbonat," tuturnya.

"Kami fokus pada peningkatan aksesibiltas Iayanan melalui berbagai kanal inovatif. Dominasi e-Paspor ini mencerminkan tren modernisas dokumen perjalanan," imbuh Agus dihadapan sekitar 50 awak media yang hadir.

Selain penerbitan paspor, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI juga menerbitkan 1.086 dokumen izin tinggal, dengan rincian 521 izin tinggal kunjungan, 446 izin tinggal sementara, 16 izin tinggal tetap, dan 103 izin tinggal lainnya.

"Pemberian izin tinggal (ITK, ITAS, ITAP) dilakukan secara selektif untuk mendukung iklim investasi dan kontribusi produktif tenaga kerja asing di wilayah kerja imigrasi Surabaya," tegas Agus Winarto.

Masih dalam kuartal yang sama, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya juga memperkuat pengawasan keimigrasian. Tercatat 99 tindakan administratif keimigrasian telah ditegakkan, dengan sanksi deportasi/ penangkalan.

Dalam kegiatan Media Gathering, Agus secara khusus menyampaikan apresiasi kepada insan pers yang selama ini menjadi mitra strategis dalam penyampaian informasi keimigrasian kepada masyarakat.

“Media bukan hanya mitra publikasi, tetapi juga mitra strategis dalam membangun kepercayaan publik. Melalui kegiatan ini, kami berharap sinergi antara Imigrasi dan insan pers dapat semakin kuat dalam menyampaikan informasi keimigrasian yang cepat, akurat, edukatif, dan berimbang kepada masyarakat,” serunya