Tingkatkan Pelayanan Publik, Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya Buka Klinik Kesehatan Gratis

Penandatanganan MoU antara Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya dengan RSAL dr. Soekantyo Jahja Puspenerbal. (Humas Imigrasi Surabaya).
JawaPos.com - Layanan cek kesehatan gratis kini hadir di Klinik Kesehatan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, setelah menjalin kerja sama dengan RSAL dr. Soekantyo Jahja Puspenerbal.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Aula Kantor Imigrasi Surabaya, Jalan Raya By Pass Juanda KM 3, Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur, pada Selasa (19/5).
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Agus Winarto, menyebut kerja sama ini sebagai wujud nyata pelaksanaan arahan pimpinan dalam memperkuat kegiatan bakti sosial bagi masyarakat.
“Program ini menjadi bukti nyata kehadiran negara melalui pelayanan kesehatan. Fokus awalnya adalah penyediaan layanan pengobatan dasar bagi masyarakat sekitar,” ujar Agus dalam sambutannya, Selasa (19/5).
Fasilitas kesehatan ini tidak hanya untuk warga sekitar, tetapi juga dapat dimanfaatkan pemohon paspor yang sedang mengurus dokumen di Kantor Imigrasi, serta dapat langsung mengakses layanan medis lanjutan.
Pelayanan kesehatan ini dibuka rutin setiap Rabu dan Kamis pukul 09.00 WIB secara gratis, dengan pembiayaan ditanggung bersama oleh pihak Imigrasi dan RSAL dr. Soekantyo Jahja Puspenerbal setempat.
“Di klinik ini nanti melayani pemeriksaan kesehatan dasar, seperti tekanan darah, suhu tubuh, dan lainnya. Jika diperlukan penanganan lanjutan, kami juga akan membantu proses rujukan ke RSAL Soekantyo,” imbuhnya.
Agus berharap hadirnya klinik kesehatan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia juga mengapresiasi RSAL atas dukungan tenaga medis bagi masyarakat.
“Kami mengapresiasi komitmen RSAL yang telah menghadirkan tenaga medis di kantor kami. Semoga sinergi ini berjalan optimal dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Agus.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala RSAL dr. Soekantyo, Letkol Landorsa, mengapresiasi kepercayaan dalam kerja sama tersebut dan menegaskan komitmen pihaknya mendukung pengabdian kepada masyarakat melalui sinergi bersama antarinstansi.
